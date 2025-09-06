متحف تل بسطا يطلق ملتقاه الأثرى "الشرقية تحكى والآثار تشهد".. غدا

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، على أهمية إبراز الدور التاريخي والحضاري لمحافظة الشرقية كأحد أهم مناطق مصر الأثرية والثقافية وتعزيز الأنتماء والوعي الأثري بين الشباب والمجتمع المحلي من خلال منصة تجمع الخبراء والباحثين والمهتمين بالتراث لمناقشة سبل الحفاظ عليه وتوظيفه في التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد ابراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق ، أنه فى إطار إستعدادات محافظة الشرقية للإحتفال بعيدها القومى الـ 144 "ينظم متحف تل بسطا بالمنطقة الأثرية بمدينة الزقازيق غداً فعاليات الملتقى الأثرى بعنوان " الشرقية تحكى والآثار تشهد" ، وذلك بالإشتراك مع منطقة آثار الشرقية ومحافظة الشرقية – " كيان طلاب تحيا مصر والمبادرة الوطنية كنوز ۲۷ " التابعين لوزارة الشباب والرياضة وذلك بهدف تسليط الضوء على أهم المواقع الأثرية في الشرقية، خاصة" تل بسطا وصان الحجر "و تحفيز السياحة الداخلية بالمحافظة من خلال الترويج لمواقعها المميزة وتشجيع البحث العلمي والمشاريع الطلابية المرتبطة بالآثار.

وأضاف أن الملتقى يشمل الجلسة الأولى بعنوان " دور المتحف في رفع الوعي الأثري لدي كافة فئات المجمتع " والجلسة الثانية بعنوان " الشباب والتراث ... رؤية مستقبلية للحفاظ على آثار الشرقية" بالإضافة إلى عرض صور نادرة للآثار والمواقع التاريخية بالشرقية ومنصة حوارية بين المتخصصين والجمهور حول تحديات الحفاظ على التراث.