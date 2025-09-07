قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشرقية تستعد لانعقاد المؤتمر الثاني لوحدة أمراض التمثيل الغذائي

محمد الطحاوي

أكد الدكتور محمد عبدالعزيز مدير الحضانات ورعايات الأطفال بمديرية الصحة بالشرقية أنه تستعد مديرية الصحة بالشرقية لتنظيم المؤتمر الثاني لوحدة أمراض التمثيل الغذائي للأطفال وذلك يوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025 بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق وذلك تزامناً مع احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي.

اضاف الدكتور محمد عبد العزيز أنه سيقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات والأطباء والمتخصصين في مجال طب الأطفال والرعاية الصحية.

واشار الي أنه من المقرر أن يرأس المؤتمر الدكتور أحمد محمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فيما يتولى منصب نائب رئيس المؤتمر والمشرف الفني على وحدة أمراض التمثيل الغذائي الدكتورة وسام عبدالمنعم أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة بجامعة الزقازيق كما يشرف على التنظيم والإعداد للمؤتمر الدكتور محمد عبدالعزيز مدير الحضانات ورعايات الأطفال بالشرقية.

واكد مدير الحضانات بمديرية الصحة بالشرقية أنه سيبحث المؤتمر الدور المحوري لوحدة أمراض التمثيل الغذائي باعتبارها واحدة من أهم الوحدات الطبية المتخصصة، حيث تركز على التشخيص المبكر والمتابعة الدقيقة والعلاج الشامل للأطفال المصابين باضطرابات التمثيل الغذائي، وهي أمراض نادرة الحدوث لكن إهمالها قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على النمو والتطور العقلي والجسدي للطفل.

واضاف أنه يأتي دور الوحدة متكاملاً بين عمل الوحدة والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي مثلت نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية للأطفال ويتيح التشخيص المبكر عبر هذه المبادرة التدخل السريع ووضع خطة علاجية دقيقة، سواء دوائية أو غذائية، مما ينقذ حياة الأطفال ويمنع الإعاقة والمضاعفات.

واشار الي أنه سيولي المؤتمر اهتماما خاصا بأهمية رفع الوعي المجتمعي بين الأسر حول ضرورة الفحص المبكر والدوري للأطفال، وتعزيز ثقافة الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض النادرة، بما يدعم جهود الدولة في بناء أجيال أصحاء قادرين على المساهمة في نهضة الوطن.

