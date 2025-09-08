ننشر أسماء معارض أهلاً مدارس لبيع الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بالشرقية

اطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، من المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية على جاهزية معارض "أهلاً مدارس" وتوافر جميع المستلزمات المدرسية، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين لتخفيف العبء عن أولياء الأمور.

أكد محافظ الشرقية أن الهدف من إقامة معارض "أهلاً مدارس" بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية بجميع المراحل التعليمية باسعار مخفضة عن الأسواق ٢٥٪ ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور ودعم أبنائنا الطلاب مع بداية عام دراسي جديد.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم الإنتهاء من إقامة معارض (أهلا مدارس) بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والذي تقيمها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والتجارة الداخلية لتوفير كافة إحتياجات المواطنين وطلاب المدارس من الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق.