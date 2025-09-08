قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوركينا فاسو.. قائمة مدججة بالمحترفين واستفاقة قوية قبل مواجهة مصر
اختراع العصر.. أول لقاح لعلاج السرطان يفتح باب الأمل أمام مرضي الأورام
وزير التعليم: خطة شاملة تمتد لعام 2027 لمعالجة مشكلة القراءة والكتابة
وزير الصحة يشهد تدشين 6 معدات جديدة للفرم والتعقيم في عدد من المحافظات
وزير الرياضة لـ صدى البلد: ننتظر تذكرة كأس العالم أمام بوركينا فاسو.. والفراعنه على قدر المسئولية
البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: سنقصف غزة اليوم بشكل لم يحدث من قبل
مدبولي: تقديم مختلف التيسيرات المطلوبة لصناعة الأسمدة الزراعية في مصر
جيش الاحتلال يعتقل والد أحد منفذي عملية إطلاق النار في راموت بالقدس المحتلة
القبض على 5 مصريين بإيطاليا في حيازة مخدرات
رفع الرايات الحمراء على شواطئ العجمي وسط نسب إشغال منخفضة
إصابة 3 أشخاص في معركة بالخرطوش ببولاق الدكرور
مرشح لمنصب عمدة نيويورك يهدد إسرائيل بسحب الاستثمارات
محافظات

ننشر أسماء معارض أهلاً مدارس لبيع الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بالشرقية

محمد الطحاوي

اطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، من المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية على جاهزية معارض "أهلاً مدارس" وتوافر جميع المستلزمات المدرسية، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين لتخفيف العبء عن أولياء الأمور.

أكد محافظ الشرقية أن الهدف من إقامة معارض "أهلاً مدارس" بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية بجميع المراحل التعليمية باسعار مخفضة عن الأسواق ٢٥٪ ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور ودعم أبنائنا الطلاب مع بداية عام دراسي جديد.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم الإنتهاء من إقامة معارض (أهلا مدارس) بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والذي تقيمها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والتجارة الداخلية لتوفير كافة إحتياجات المواطنين وطلاب المدارس من الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق.

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

قرار مش سهل| أسما شريف منير تكشف عن رسالة «شات جي بي تي» لها بشأن ارتدائها الحجاب

9 نجوم يدخلون عش الزوجية.. أحدثهم هاجر السراج

فتاوى الفنانات عن الحجاب.. ليلى طاهر: ليس فرضا.. إيناس الدغيدي: ربنا لم يكتبه عليا

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

9 نجوم يدخلون عش الزوجية.. أحدثهم هاجر السراج

أضرار استخدام فرشاة الأسنان لفترة أطول من اللازم .. تعرف عليها

فتاوى الفنانات عن الحجاب.. ليلى طاهر: ليس فرضا.. إيناس الدغيدي: ربنا لم يكتبه عليا

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

