النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني بالشرقية

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني للعام الدراسي 2025/ 2026 وذلك للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025 بعدد من المدارس بنطاق المحافظة طبقا للكشف المرفق.

أوضح محافظ الشرقية أن قرار النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني جاء تيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

وكان محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية قد تقدم بمذكرة للعرض على محافظ الشرقية تتضمن الاحتياج الفعلي لأعداد الطلاب بعدد من المدارس ليقرر المحافظ بالنزول بالحد الأدنى للقبول بعدد من مدارس التعليم الفني وصولا لتحقيق الكثافات الطلابية المقررة.