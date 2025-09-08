مياه الإسكندرية تواصل حملاتها لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب بنطاق فرع النزهة

شنت شركة مياه الشرب في محافظة الإسكندرية حملات موسعة لإزالة التوصيلات غير القانونية على شبكة مياه الشرب بمناطق وسط المحافظة.



وذكرت الشركة - في بيان لها اليوم /الإثنين/- أن الحملات استهدفت منطقة الثمانيات بأبيس، الواقعة في نطاق فرع النزهة، حيث تم رفع التوصيلات غير القانونية (الخلسة) عن العقارات والمخازن المخالفة، وقطع المياه عن المستخدمين غير المتعاقدين، تنفيذًا للقانون وضمانًا لوصول الخدمة للمشتركين الملتزمين.



كما تم خلال الحملة تحصيل مستحقات الشركة من العملاء المتعاقدين، وتلقي شكاوى المواطنين في تلك المناطق، والعمل على حلها بشكل فوري، بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية، وتقديم التسهيلات المطلوبة للراغبين في تقنين أوضاعهم والتعاقد الرسمي مع الشركة.



وفى كلمته، أكد المهندس أحمد جابر رئيس الشركة أن الشركة تسعى إلى ضمان حصول كل مواطن على حقه المشروع في خدمة المياه بشكل قانوني، ونشدد على أن التعدي على الشبكة يمثل إهدارًا لموارد الدولة وحقوق الآخرين، لذا، فإننا مستمرون في حملاتنا الرقابية دون تهاون، وندعو جميع المواطنين إلى سرعة التوجه لتقنين أوضاعهم، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الشركة، بما يحقق مصلحة الجميع ويضمن استدامة الخدمة.



كما أكدت الشركة استمرار تنفيذ هذه الحملات في مختلف أنحاء المحافظة، في إطار خطة منهجية لضبط منظومة استهلاك المياه والحفاظ على المرافق الحيوية.