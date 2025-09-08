قافلة خدمات متنقلة من «مياه البحر الأحمر» لأهالي الغردقة

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، قافلة خدمات متنقلة لتقديم الدعم والمساعدة لسكان مناطق شارع السلام وزرزارة بمدينة الغردقة، وذلك بالتعاون مع إدارة البيئة بالمحافظة وحي شمال الغردقة، بهدف الوصول إلى المواطنين في أماكن إقامتهم.



شملت القافلة عدة فعاليات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات والتواصل المباشر مع الأهالي، حيث استطلع فريق العمل، آراء المواطنين حول خدمات المياه والصرف الصحي، لجمع الملاحظات والشكاوى التي تساعد على تحسين الأداء.​كما نظمت القافلة، ورش عمل وندوات توعوية حول أهمية الحفاظ على المياه والبيئة، بالإضافة إلى حملات نظافة مكثفة في المنطقة، بالتعاون مع شركة هيبكا والوحدة المحلية لمدينة الغردقة. وقد قامت الفرق المشاركة بحملات "طرق أبواب" للتوعية المباشرة وتشجيع المشاركة المجتمعية.​تعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة لتعزيز التواصل بين الشركة والمواطنين، وتقديم حلول عملية للمشكلات التي تواجههم في مناطقهم السكنية.