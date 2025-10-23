العبوة بألف جنيه .. أزمة بنج الأسنان تتجدد.. والأطباء تستغيث بالحكومة

أكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أنها تتابع أزمة نقص بنج الأسنان التي (بدأت منذ أشهر)، عن كثب باعتباره منتجا استراتيجيا لا غنى عنه ويؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

وأضافت نقابة الأسنان في بيان أصدرته اليوم الخميس، أنها لا تقوم بإنتاج أو بيع البنج، بل يقتصر دورها على الوساطة التنظيمية بين الشركات المنتجة والموزعة والأطباء، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني خاص بالنقابة يهدف إلى تسهيل وصول المنتج للأطباء بطريقة منظمة وعادلة.

وأشارت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إلى أن أسباب الأزمة الحالية ترجع إلى:

توقف الاستيراد: جاء ذلك نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية للبنج، مما جعل تكلفة استيراده تتجاوز سعر البيع الجبري المحدد من قبل الجهات الرسمية، وهو ما أدى إلى إحجام المستوردين عن توفيره.

السوق السوداء: ارتفع سعر المنتج المستورد في السوق السوداء حال توفره بشكل غير مسبوق، حيث تجاوز سعره الجبري بأكثر من 1000 جنيه، مما خلق حالة من عدم التوازن في السوق.

تصدير الإنتاج المحلي: يقوم القطاع الخاص المحلي بتصدير 80% من إنتاجه للخارج.

مشكلة في الإنتاج الحكومي: توقف خط إنتاج الشركة القومية (إحدى شركات قطاع الأعمال)، الأمر الذي دفع هيئة الدواء للتدخل لإعادة الخط للعمل.

وطالبت نقابة الأسنان بتحركات عاجلة وسريعة لحل الأزمة تشمل ما يلي:

مخاطبة هيئة الدواء المصرية رسميا للمطالبة بتقديم التسهيلات اللازمة لاستئناف عمليات استيراد وتوفير المنتج في السوق المحلي.

عقد اجتماع عاجل مع كل من وزير قطاع الأعمال، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الشركة القابضة للأدوية، لبحث الأزمة ووضع حلول عاجلة تضمن استقرار السوق.

وبحسب ببان النقابة من المقرر عقد الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل، حيث ستعمل النقابة على تقديم تصور شامل للحلول الممكنة.

وأكدت نقابة الأسنان التزامها بدورها في الدفاع عن مصالح أطباء الأسنان وتوفير بيئة عمل آمنة ومتكاملة، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار تحديثات دورية حول تطورات الأزمة عبر قنواتها الرسمية.