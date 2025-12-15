الديهي يهاجم فيلم مسيء لمصر أنتجته قناة أوروبية: يقف خلفه الإخوان وإسرائيل

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، فيلم "فرعون" الذي أنتجته إحدى القنوات الأوروبية، معتبرًا أنه يهاجم الدولة المصرية ويقدّم رواية مشوهة للتاريخ، مؤكدًا رفضه لما وصفه بمحاولات تزوير التاريخ والإساءة لمصر.



وقال الديهي خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، إن فيلم "فرعون" تقف خلفه أطراف، على رأسها جماعة الإخوان وإسرائيل، داعيًا إلى ضرورة الرد الرسمي أو على الأقل إبداء الغضب والاستفسار عمّا حدث، لاسيما في ظل عرضه في دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا، واصفًا ما تضمنه الفيلم بـ"الكلام الفارغ والأباطيل" التي تستوجب الانتباه وعدم الصمت تجاهها.

واتهم قناة "آر تي إل" الألمانية الفرنسية المشتركة بتبنّي وجهة النظر الإسرائيلية في تناولها للشأن المصري، مؤكدًا أن مصر "لا تستحق إلا كل خير"، وأن الشعب المصري يتحلّى بـ"صبر أيوب" في مواجهة ما وصفه بحماقات الكثيرين وحملات التشويه المتكررة.

ووجّه رسالة تحذير لكل من تسوّل له نفسه الإساءة إلى مصر، قائلاً: "أنت مخطئ في حساباتك"، مشددًا على أن مثل هذه الحملات لن تنال من الدولة المصرية أو تاريخها.