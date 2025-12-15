قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا
تسجيلات مصوّرة قبل السقوط.. الأسد مع لونا الشبل يسخر من اسم عائلته.. فيديو
مستقبل المقصد المصري.. ورشة عمل تبحث توجهات الأسواق السياحية الدولية
مصرع شخصين في حادث تصادم ربع نقل ودراجة نارية بزراعي ديرمواس بالمنيا
أزمة طاحنة| تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على أزمة أرض الزمالك
الأوقاف: خطط للتوسع في برنامج «دولة التلاوة»
الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل
تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة لسوء الأحوال الجوية
أحمد موسى: كامل الوزير رجل محبوب من المصريين ونشيط ومجتهد
موعد نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب
مستشار الرئيس الفلسطيني: مطلوب من حماس أن تغلب مصلحة الشعب على مصالحها
قانون| تحرك عاجل من الوزراء لمواجه الشائعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الديهي يهاجم فيلم مسيء لمصر أنتجته قناة أوروبية: يقف خلفه الإخوان وإسرائيل

الديهي
الديهي
هاني حسين

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، فيلم "فرعون" الذي أنتجته إحدى القنوات الأوروبية، معتبرًا أنه يهاجم الدولة المصرية ويقدّم رواية مشوهة للتاريخ، مؤكدًا رفضه لما وصفه بمحاولات تزوير التاريخ والإساءة لمصر.


وقال الديهي خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، إن فيلم "فرعون" تقف خلفه أطراف، على رأسها جماعة الإخوان وإسرائيل، داعيًا إلى ضرورة الرد الرسمي أو على الأقل إبداء الغضب والاستفسار عمّا حدث، لاسيما في ظل عرضه في دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا، واصفًا ما تضمنه الفيلم بـ"الكلام الفارغ والأباطيل" التي تستوجب الانتباه وعدم الصمت تجاهها.
واتهم قناة "آر تي إل" الألمانية الفرنسية المشتركة بتبنّي وجهة النظر الإسرائيلية في تناولها للشأن المصري، مؤكدًا أن مصر "لا تستحق إلا كل خير"، وأن الشعب المصري يتحلّى بـ"صبر أيوب" في مواجهة ما وصفه بحماقات الكثيرين وحملات التشويه المتكررة.
ووجّه رسالة تحذير لكل من تسوّل له نفسه الإساءة إلى مصر، قائلاً: "أنت مخطئ في حساباتك"، مشددًا على أن مثل هذه الحملات لن تنال من الدولة المصرية أو تاريخها.

الديهي نشات الديهي مصر فرعون فيلم فرعون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس

تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

ترشيحاتنا

إم جي 5

إم جي 5 موديل 2025 كسر زيرو.. أسعار المستعمل

واتساب

واتساب يحدث ثورة في التواصل الفوري بإطلاق تحديث "الحقبة الجديدة" مدعوماً بالذكاء الاصطناعي

إشارات المرور

ضوء أزرق غريب فوق إشارات المرور يثير قلق السائقين الأمريكيين

بالصور

قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف

نغم صالح وحليم وتوتي في تعاون موسيقي مميَّز بحلقة جديدة من الموسم السادس لـ “مزيكا صالونات”

مزيكا صالونات
مزيكا صالونات
مزيكا صالونات

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

المزيد