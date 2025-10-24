قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسؤول فلسطيني لصدى البلد: لا توجد بوادر أو نقاشات داخل إسرائيل لإطلاق سراح البرغوثي
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025
حكم صلاة الجمعة خلف التلفاز.. الإفتاء تجيب
صحيفة: مسؤولون أمريكيون أخبروا حليفا عربيا بأن إسرائيل خرجت عن السيطرة
ليبيا.. اشتباكات بين فصائل تابعة لحكومة الوحدة بمصراته تسفر عن إصابات
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025
ثورة في واتساب.. قريبا يمكنك المراسلة بدون الحاجة لرقم هاتف
ما حكم استعمال السبحة في ذكر الله ؟.. الإفتاء تجيب
جبهة تحرير فلسطين: الرئيس السيسي لعب دورا كبيرا في دعم القضية الفلسطينية
المبادرة الوطنية الفلسطينية: مصر أفشلت مخطط التطهير العرقي وأوقفت الحرب على غزة
صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي
في مجلس الأمن.. مصر تحذر من تقويض اتفاق شرم الشيخ وتدين تشريعات إسرائيلية تمس الضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يسعى لتجهيز العائدين من الإصابة أمام ديكيداها بالكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
علا محمد

يلتقى فى السادسة مساء اليوم، فريق الزمالك مع ديكيداها الصومالى فى إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية.

المباراة تقام على ملعب السلام ويديرها طاقم تحكيم مغربى بقيادة سمير قزاز ومعه زكريا برينسى مساعدا أول، وهشام آيت عبو مساعدا ثانيا، ومصطفى كشاف حكما رابعا.

وسبق أن حقق الزمالك فوزا كبيرا فى لقاء الذهاب السبت الماضى بسداسية نظيفة، ما يعنى أن مباراة الليلة أشبه بتجربة ودية فى إطار رسمى للفريق الذى ضمن بصورة كبيرة التأهل إلى دور المجموعات وبداية مرحلة البطولة الحقيقية من خلال مواجهة الفرق الأعلى فى التصنيف، إذ إنه ليس من المنطقى أن يخسر الزمالك أمام الضيف الصومالى بأى حال من الأحوال حتى لو لعب بالصف الثالث، وذلك من واقع فارق المستوى والخبرات والإمكانات الفنية.

ومن واقع هذه المعطيات فإن مباراة الليلة فرصة جيدة للبلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى للفريق، من أجل تجهيز لاعبيه العائدين من الإصابات أو الذين لم يشاركوا من بداية الموسم ولم يجد لهم المدرب فرصة دمجهم فى المباريات حتى لا يفقد الفريق إيقاعه، وأغلب الظن أن يشارك الثنائى عدى الدباغ المهاجم الفلسطينى ومحمد شحاتة فى مباراة الليلة، وكلاهما قادم من إصابة وبات الثنائى جاهزين ولائقين طبيا والمباراة فرصة لأنها أقل من المتوسط فى المستوى البدنى والجهد وبالتالى فهى مناسبة لعودة أى لاعب مصاب، والأمر نفسه، قد ينطبق على محمود جهاد العائد من إصابة طويلة ولم يشارك فى أى مباراة منذ بداية الموسم.

ويسعى الزمالك للخروج بأكبر استفادة فنية من المباراة وبالتالى تدوير اللاعبين ومنح الجميع الفرصة، ومن الممكن أن نشاهد اليوم محمد عواد فى حراسة المرمى مع المهدى سليمان على دكة البدلاء أو صبحى.

الزمالك ديكيداها الصومالى ف بطولة كأس الكونفيدرالية طاقم تحكيم مغربى سمير قزاز زكريا برينسى يانيك فيريرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

اعترافات قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته بصاروخ ورميته فى 3 أماكن

اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

بيراميدز

صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي

حاتم صلاح وزوجته

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

أرشيفية

العبوة بألف جنيه.. أزمة بنج الأسنان تتجدد والنقابة العامة تستغيث بالحكومة

ترشيحاتنا

أنشطة ثقافية

ثقافة أسوان تنظم حفل توقيع ومناقشة ديوان شعر عامية

مواعيد القطارات

مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الجمعة 24-10-2025

الخضراوات والفاكهة

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الجمعة 24-10-2025

بالصور

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته

فيديو

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو

جريمه الإسماعيليه

خنق وتقطيع أشلاء.. تفاصيل مرعبة عن نهاية طفل الإسماعيلية الوحيد

هدى المفتى

ماذا حدث لأمعاء هدى المفتي؟ رضوى الشربيني تكشف السر الخطير لنحافتها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد