الزمالك يسعى لتجهيز العائدين من الإصابة أمام ديكيداها بالكونفدرالية

يلتقى فى السادسة مساء اليوم، فريق الزمالك مع ديكيداها الصومالى فى إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية.

المباراة تقام على ملعب السلام ويديرها طاقم تحكيم مغربى بقيادة سمير قزاز ومعه زكريا برينسى مساعدا أول، وهشام آيت عبو مساعدا ثانيا، ومصطفى كشاف حكما رابعا.

وسبق أن حقق الزمالك فوزا كبيرا فى لقاء الذهاب السبت الماضى بسداسية نظيفة، ما يعنى أن مباراة الليلة أشبه بتجربة ودية فى إطار رسمى للفريق الذى ضمن بصورة كبيرة التأهل إلى دور المجموعات وبداية مرحلة البطولة الحقيقية من خلال مواجهة الفرق الأعلى فى التصنيف، إذ إنه ليس من المنطقى أن يخسر الزمالك أمام الضيف الصومالى بأى حال من الأحوال حتى لو لعب بالصف الثالث، وذلك من واقع فارق المستوى والخبرات والإمكانات الفنية.

ومن واقع هذه المعطيات فإن مباراة الليلة فرصة جيدة للبلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى للفريق، من أجل تجهيز لاعبيه العائدين من الإصابات أو الذين لم يشاركوا من بداية الموسم ولم يجد لهم المدرب فرصة دمجهم فى المباريات حتى لا يفقد الفريق إيقاعه، وأغلب الظن أن يشارك الثنائى عدى الدباغ المهاجم الفلسطينى ومحمد شحاتة فى مباراة الليلة، وكلاهما قادم من إصابة وبات الثنائى جاهزين ولائقين طبيا والمباراة فرصة لأنها أقل من المتوسط فى المستوى البدنى والجهد وبالتالى فهى مناسبة لعودة أى لاعب مصاب، والأمر نفسه، قد ينطبق على محمود جهاد العائد من إصابة طويلة ولم يشارك فى أى مباراة منذ بداية الموسم.

ويسعى الزمالك للخروج بأكبر استفادة فنية من المباراة وبالتالى تدوير اللاعبين ومنح الجميع الفرصة، ومن الممكن أن نشاهد اليوم محمد عواد فى حراسة المرمى مع المهدى سليمان على دكة البدلاء أو صبحى.