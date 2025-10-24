قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم صلاة الجمعة خلف التلفاز.. الإفتاء تجيب
صحيفة: مسؤولون أمريكيون أخبروا حليفا عربيا بأن إسرائيل خرجت عن السيطرة
ليبيا.. اشتباكات بين فصائل تابعة لحكومة الوحدة بمصراته تسفر عن إصابات
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025
ثورة في واتساب.. قريبا يمكنك المراسلة بدون الحاجة لرقم هاتف
ما حكم استعمال السبحة في ذكر الله ؟.. الإفتاء تجيب
جبهة تحرير فلسطين: الرئيس السيسي لعب دورا كبيرا في دعم القضية الفلسطينية
المبادرة الوطنية الفلسطينية: مصر أفشلت مخطط التطهير العرقي وأوقفت الحرب على غزة
صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي
في مجلس الأمن.. مصر تحذر من تقويض اتفاق شرم الشيخ وتدين تشريعات إسرائيلية تمس الضفة
مسؤول أمريكي: نتنياهو على وشك تدمير اتفاق غزة.. وقلق في البيت الأبيض
رياضة

جمال عبد الحميد عن أنباء رحيل لاعب الزمالك: كوبري للأهلي

علا محمد

علق جمال عبدالحميد، لاعب نادي الزمالك السابق، على أنباء رحيل حسام عبدالمجيد لاعب الفريق الأبيض للاحتراف الخارجي.


وقال جمال عبدالحميد في تصريح تليفزيوني عبر شاشة النهار: "الزمالك هيتأثر أكيد حال رحيل حسام عبدالمجيد، لإنه يعتبر أحسن مدافع في الدوري المصري هو وياسر إبراهيم، ولازم جون إدوارد يكون حاطط عينه على مساك كويس لتعويض حسام عبدالمجيد حال رحيله".


وأضاف: "حسام عبدالمجيد بالتأكيد لعيب كويس، ومستواه بيزيد كل مباراة عن المباراة اللي قبلها، وأصبح ركيزة من ركائز الزمالك في الوقت الحالي".

وختم: "حسام عبدالمجيد لو مشي، احتمال كبير يبقى كوبري للأهلي، ولو ده حصل هزعل من أخوه جدًا لإنه كان بيقول إنه عايز يحترف ومتمسك بده جدًا".

