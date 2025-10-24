جمال عبد الحميد عن أنباء رحيل لاعب الزمالك: كوبري للأهلي

علق جمال عبدالحميد، لاعب نادي الزمالك السابق، على أنباء رحيل حسام عبدالمجيد لاعب الفريق الأبيض للاحتراف الخارجي.



وقال جمال عبدالحميد في تصريح تليفزيوني عبر شاشة النهار: "الزمالك هيتأثر أكيد حال رحيل حسام عبدالمجيد، لإنه يعتبر أحسن مدافع في الدوري المصري هو وياسر إبراهيم، ولازم جون إدوارد يكون حاطط عينه على مساك كويس لتعويض حسام عبدالمجيد حال رحيله".



وأضاف: "حسام عبدالمجيد بالتأكيد لعيب كويس، ومستواه بيزيد كل مباراة عن المباراة اللي قبلها، وأصبح ركيزة من ركائز الزمالك في الوقت الحالي".

وختم: "حسام عبدالمجيد لو مشي، احتمال كبير يبقى كوبري للأهلي، ولو ده حصل هزعل من أخوه جدًا لإنه كان بيقول إنه عايز يحترف ومتمسك بده جدًا".