تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار
الأوقاف تواصل نهضتها في بيوت الله.. اليوم افتتاح 17 مسجدا جديدا
طريقة التقديم فى حج الجمعيات الأهلية
رئيس الإكوادور: حاولوا تسميمي بالشوكولاتة والمربى
الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة إيجل نوار.. وغياب 6 لاعبين
واشنطن: لن نتسامح مع أي تحركات إسرائيلية مفاجئة في غزة
الحبس سنة عقوبة استخدام مواد حارقة أو كاوية بهدف ترويع المواطنين
للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد
الصحة تعلن خطة طبية شاملة لضمان سلامة الزوار خلال افتتاح المتحف المصري الكبير
هل يجب إغلاق المحلات التجارية وقت صلاة الجمعة؟.. الإفتاء توضح
مسؤول فلسطيني لصدى البلد: لا توجد بوادر أو نقاشات داخل إسرائيل لإطلاق سراح البرغوثي
أخبار البلد

الصحة تعلن خطة طبية شاملة لضمان سلامة الزوار خلال افتتاح المتحف المصري الكبير

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان
عبد الصمد ماهر

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خطة طبية شاملة لضمان سلامة وأمن الزوار والوفود خلال افتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أبرز المشروعات الثقافية العالمية.

وشملت الخطة رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع مستشفيات الوزارة بمحافظتي القاهرة والجيزة، مع التنسيق مع المستشفيات الجامعية وهيئة الإسعاف المصرية، وزيادة أعداد الأطباء في الأقسام الحرجة والتخصصية، وتأمين مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم وتنكات الأكسجين، إلى جانب تعزيز مخازن التموين الطبي لتقديم الدعم الفوري عند الحاجة.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار - بحسب بيان الخميس- أن خطة الإخلاء الطبي تضمنت تجهيز عيادات متنقلة داخل حرم المتحف، مجهزة بتخصصات باطنة وجراحة وأسنان وأشعة، إضافة إلى وحدات عناية مركزة مزودة بأحدث الأجهزة الطبية مثل جهاز تروبونين للكشف عن جلطات القلب وجهاز غازات الدم (ISTAT) ومولد أكسجين، مع دعمها باستشاريين في العناية المركزة والطوارئ.

الخطة الإسعافية

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى أن الخطة الإسعافية تشمل نشر سيارات إسعاف مجهزة، وسكوتر، وجولف كار داخل منطقة الاحتفال، وخدمات إسعافية في محيط المتحف، مع فرق إنقاذ لضمان التدخل السريع، إضافة إلى مشاركة فرق طبية متخصصة من هيئة الرعاية الصحية لتقديم الرعاية الفورية على طول مسارات الزوار.

وفي السياق.. أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة ومستدامة خلال هذا الحدث العالمي، مع تقديم خدمات طبية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، مشددًا على جاهزية وزارة الصحة لضمان نجاح افتتاح المتحف والحفاظ على صحة وسلامة جميع الحضور.

