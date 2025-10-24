قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار
الأوقاف تواصل نهضتها في بيوت الله.. اليوم افتتاح 17 مسجدا جديدا
طريقة التقديم فى حج الجمعيات الأهلية
رئيس الإكوادور: حاولوا تسميمي بالشوكولاتة والمربى
الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة إيجل نوار.. وغياب 6 لاعبين
واشنطن: لن نتسامح مع أي تحركات إسرائيلية مفاجئة في غزة
الحبس سنة عقوبة استخدام مواد حارقة أو كاوية بهدف ترويع المواطنين
للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد
الصحة تعلن خطة طبية شاملة لضمان سلامة الزوار خلال افتتاح المتحف المصري الكبير
هل يجب إغلاق المحلات التجارية وقت صلاة الجمعة؟.. الإفتاء توضح
مسؤول فلسطيني لصدى البلد: لا توجد بوادر أو نقاشات داخل إسرائيل لإطلاق سراح البرغوثي
أخبار العالم

مسؤول فلسطيني لصدى البلد: لا توجد بوادر أو نقاشات داخل إسرائيل لإطلاق سراح البرغوثي

مروان البرغوثي
فرناس حفظي

قال رائد عامر، مسؤول الشؤون الخارجية في نادي الأسير الفلسطيني، إن بعض الدول العربية طالبت بإطلاق سراح القائد مروان البرغوثي، مشيرا إلى أنه في حال وجود ضغط حقيقي من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، فقد تكون هناك فرصة حقيقية للإفراج عن الأسير البرغوثي.


وأوضح رائد عامر مسؤول الشؤون الخارجية في نادي الأسير الفلسطيني لـ “صدى البلد”،  أن الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير ليس من يملك قرار الإفراج، إذ إنّ القرار النهائي بيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، موضحًا أنه حتى الآن لا توجد أي بوادر أو نقاشات داخل إسرائيل تتعلق بإطلاق سراح البرغوثي. 

وأشار إلى أنّه رغم غياب المؤشرات الواضحة، فإنّ هناك تفاؤلًا حذرًا يسود الأوساط الفلسطينية والعربية بشأن إمكانية تحريك هذا الملف في المرحلة المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفاصيل محادثته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش قمة شرم الشيخ حول غزة، التي عُقدت مطلع الشهر الجاري، متطرقا إلى رأيه في مسألة الإفراج عن القائد الفلسطيني مروان البرغوثي المعتقل منذ أكثر من عقدين في سجون الاحتلال.


وعندما سُئل ترامب عمّا إذا كان ينبغي لإسرائيل إطلاق سراح البرغوثي، قال: "لقد واجهت هذا السؤال حرفيًا قبل حوالي 15 دقيقة من اتصالك، لذلك سأتخذ القرار". وأضاف ترامب في مقابلة مع مجلة تايم الأميركية أنّ محمود عباس "رجل مختلف تمامًا في شخصيته عمّا هو عليه في العلن"، مشيرًا إلى أنّ أبو مازن "يحظى باحترام الفلسطينيين كحكيم".


وفي المقابل، رفض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تصريحات ترامب بشأن إمكانية الإفراج عن البرغوثي، قائلًا: "أُقدّر الرئيس ترامب كثيرًا، لكن إسرائيل دولة ذات سيادة، ومروان البرغوثي قاتل ولن يُفرج عنه ولن يحكم غزة"، وفق تعبيره.

