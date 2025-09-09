وزير الري يشارك في المؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغير المناخ بالبحرين

وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اليوم "الثلاثاء" إلى البحرين للمشاركة فى فعاليات الجلسة الافتتاحية لـ “المؤتمر العالمي الثانى للمياه والطاقة وتغير المناخ”، والمنعقد تحت عنوان "التحول المستدام في مجال المياه والطاقة .. الإبتكار من أجل مستقبل آمن" .

وقد شارك الدكتور سويلم في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر، كما شارك في إفتتاح المعرض المقام ضمن فعاليات المؤتمر، ومن المقرر مشاركته فى عدد من الجلسات المهمة، وعقد لقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين بالمياه.

وصرح الدكتور سويلم بأن وزارة الموارد المائية والري حريصة على المشاركة فى الفعاليات الدولية المهمة لتعزيز التعاون مع دول العالم، وعرض التجارب الناجحة لإدارة المياه بكفاءة فى مصر، والتأكيد على العلاقة بين المياه والمناخ على المستوى العالمى، والحاجة لتعزيز التعاون بين مختلف الدول للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ على قطاع المياه .