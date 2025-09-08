قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
48 دولة يمكنك دخولها بجواز السفر فقط.. تعرف عليها
القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية
الأطفال باتوا يقولونها.. أمين الإفتاء يحذر من خطورة تكرار الحلف بالطلاق
نتنياهو يصعد بلهجة الحرب| مناورة برية محتملة في غزة ومصر ترفض سيناريو التهجير.. خبير يوضح
الهلال الأحمر الفلسطيني: الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءا
فيفا يخطر اتحاد الكرة بأحقية الزمالك في قيد أوشينج
على الفيسبوك.. «كاسبرسكي» تحذر من حملة جديدة لسرقة البيانات
مختار جمعة: جمال اللغة العربية لا ينقصه شيء
الإليزيه يكشف خطوات ماكرون المقبلة بعد سقوط الحكومة الفرنسية
ارتفاع حصيلة هجوم القدس إلى 10 قتلى إسرائيليين
قيادي بمستقبل وطن: تهديدات نتنياهو ضد غزة حرب نفسية يائسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

نتنياهو يصعد بلهجة الحرب| مناورة برية محتملة في غزة ومصر ترفض سيناريو التهجير.. خبير يوضح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة لم تمر مرور الكرام، فقد بدت أقرب إلى إعلان نوايا بفتح فصل جديد من التصعيد العسكري ضد قطاع غزة. لغة التهديد لم تقتصر على الحديث عن ضربات جوية، بل تجاوزتها إلى التمهيد العلني لعملية برية واسعة، ما أثار تساؤلات حول أهداف إسرائيل الحقيقية وإمكانية تنفيذها لخطط قد تحمل تداعيات إقليمية ودولية خطيرة.

عملية عسكرية جديدة على الطاولة

يرى اللواء محمد حمد، الخبير الاستراتيجي، أن خيار العملية البرية لم يعد مجرد ورقة ضغط إعلامية، بل أصبح مطروحاً بجدية. غير أن التنفيذ الفعلي قد لا يكون وشيكاً، فإسرائيل تدرك أن أي توغل بري سيكلّفها خسائر بشرية وعسكرية جسيمة، وهو ما اختبرته في مواجهات سابقة. لذلك قد تعتمد تل أبيب على إستراتيجية "التدرج" عبر تكثيف القصف الجوي ومحاصرة مناطق محددة قبل الإقدام على أي عملية شاملة.

خطاب نتنياهو وسكان غزة

إحدى النقاط المثيرة للجدل كانت مطالبة نتنياهو لسكان غزة بمغادرة القطاع. الخبير حمد يصف هذا الخطاب بأنه "نفسي أكثر من كونه عملياً"، فغزة محاصرة منذ سنوات، ولا يملك أهلها منفذاً آمناً للمغادرة باستثناء معبر رفح مع مصر، وهو ما ترفض القاهرة بشكل قاطع أن يتحول إلى بوابة لتهجير الفلسطينيين. من هنا تبدو الدعوات الإسرائيلية غير قابلة للتنفيذ عملياً، بل أقرب إلى محاولة زرع الذعر ودفع المدنيين لممارسة ضغط داخلي على الفصائل.

أبعاد إقليمية ودولية

أي عملية برية واسعة لن تمر دون تداعيات خارجية. يشير حمد إلى أن إسرائيل تواجه بالفعل انتقادات متزايدة بسبب سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، ما يجعل أي تصعيد إضافي محفوفاً بالمخاطر. نتنياهو، وفق التحليل، يسعى إلى تحقيق توازن صعب.. تصعيد محسوب يعزز صورته أمام الداخل الإسرائيلي دون أن يؤدي إلى عزلة خانقة على الساحة الدولية.

 

ما بين تهديدات نتنياهو وحسابات الكلفة، يبدو أن التصعيد العسكري في غزة ما زال احتمالاً قائماً وبقوة. غير أن فكرة التهجير الجماعي التي يلوّح بها تبدو بعيدة عن الواقع، في ظل رفض مصر والدول العربية، والضغوط الدولية المتصاعدة. ويبقى المشهد مفتوحاً على احتمالات جديدة، حيث تحاول إسرائيل اللعب على حافة الهاوية بين تحقيق مكاسب سياسية داخلية وتجنب مواجهة إدانة عالمية واسعة.

نتنياهو غزة تل أبيب إسرائيل مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

المتهمان

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

ترشيحاتنا

مطار هيثرو

خطر محتمل.. إخلاء مبنى للركاب وخدمات الطوارئ بمطار هيثرو

مطار هيثرو

خطر محتمل بمطار هيثرو.. إخلاء مبنى للركاب وخدمات الطوارئ في الموقع

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه

المبعوثة الأممية تطلع السفراء الأوروبيين على جهود تنفيذ خارطة الطريق في ليبيا

بالصور

ماذا يحدث عند إضافة الشبت للسلطة

الشبت
الشبت
الشبت

علامات الكبد الدهني على اليدين.. إشارات صامتة تستحق الانتباه

علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين

بعد إعلان عمرو أديب عن تناولها.. دراسة تكشف أسرارا صادمة لفيتامينات إطالة العمر

الفيتامينات
الفيتامينات
الفيتامينات

تاكو لحم البقر المشوي .. وصفة شهية بطابع مكسيكي أصيل

تاكو لحم البقر المشوي
تاكو لحم البقر المشوي
تاكو لحم البقر المشوي

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد