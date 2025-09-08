لمدة 5 ساعات.. انقطاع المياه عن هذه الأماكن ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن قرية جزيرة ابو صالح -وعلى حمودة والغرقد، يوم الثلاثاء الموافق 2025/9/9 من الساعة1صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا نفس اليوم لمدة 5 ساعات،

وذلك نظراً لتعقيم الخزان الأرضي بمحطة مياه جزيرة ابو صالح فرع ناصر .

وتهيب الشركة بالسادة المواطن تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827 .