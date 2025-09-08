قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»
لبنى عبد العزيز: الذكاء الاصطناعي خطر يُهدّد هوية الإنسان
ترامب: أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبًا جدًا
وفاة الفنان مصطفي الخضري عن عمر يناهز الـ92 عامًا
قرار مش سهل| أسما شريف منير تكشف عن رسالة «شات جي بي تي» لها بشأن ارتدائها الحجاب
تعرف على أوجه تكريم الله للإنسان.. 7 مظاهر مذكورة في القرآن
لن تصدق.. لهذه الأسباب تشعر بالخدر أثناء النوم
مراسم مشددة تكشف هواجس بيونج يانج| كيف يحمي الرئيس الكوري أسراره حتى من الحلفاء؟.. طقوس غامضة
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
عبد الحليم قنديل: تهجير الفلسطينيين فكرة أمريكية وليست إسرائيلية
لبنى عبدالعزيز تكشف تفاصيل أول لقاء مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
ترك إرثًا فنيًا.. «المهن التمثيلية» تنعى الفنان مصطفى الخضري وتعلن موعد ومكان العزاء
محافظات

أخبار بني سويف| توريد 863 ألف طن من المحاصيل السكرية للمصانع.. و366 حالة إزالة خلال أسبوع

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها في التقرير التالي:

محافظ بني سويف: توريد 863 ألف طن من المحاصيل السكرية للمصانع
وردت مديرية الزراعة بمحافظة بني سويف 863 ألف طن من المحاصيل السكرية إلى المصانع ضمن جهودها التي نفذتها على إداراتها المختلفة .

وأكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم - خلال بحث تقرير مديرية الزراعة بشأن الأنشطة المنفذة خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي والذي عرضه وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة الدكتور أيمن أبو الحسين حمودة- أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة القطاعات الزراعية بالمحافظة؛ لضمان تحقيق تنمية زراعية مستدامة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، وتعزيز الرقابة على الأسواق الزراعية . 

غلق وتشميع منشآت طبية وتحرير محاضر لحضانات بدون ترخيص في حملة ببني سويف
وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ،مع امتداد تلك الحملات للقرى والعزب ، وإعداد تقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام الذي  يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

366 حالة إزالة خلال أسبوع من حملات استرداد أراضي الدولة في بني سويف
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،استمرار العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، التي انطلقت السبت قبل الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف
 

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

