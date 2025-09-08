أخبار بني سويف| توريد 863 ألف طن من المحاصيل السكرية للمصانع.. و366 حالة إزالة خلال أسبوع

نشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها في التقرير التالي:

محافظ بني سويف: توريد 863 ألف طن من المحاصيل السكرية للمصانع

وردت مديرية الزراعة بمحافظة بني سويف 863 ألف طن من المحاصيل السكرية إلى المصانع ضمن جهودها التي نفذتها على إداراتها المختلفة .

وأكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم - خلال بحث تقرير مديرية الزراعة بشأن الأنشطة المنفذة خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي والذي عرضه وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة الدكتور أيمن أبو الحسين حمودة- أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة القطاعات الزراعية بالمحافظة؛ لضمان تحقيق تنمية زراعية مستدامة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، وتعزيز الرقابة على الأسواق الزراعية .

غلق وتشميع منشآت طبية وتحرير محاضر لحضانات بدون ترخيص في حملة ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ،مع امتداد تلك الحملات للقرى والعزب ، وإعداد تقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام الذي يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

366 حالة إزالة خلال أسبوع من حملات استرداد أراضي الدولة في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،استمرار العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، التي انطلقت السبت قبل الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف

