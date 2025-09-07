محافظ بني سويف يوجه بتوفير الدعم والمساندة لأعمال حصر المنشآت الآيلة للسقوط

عقد اللواء حازم محمد عزت السكرتير العام، في ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، اجتماعا بأعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بحضور: رؤساء المدن، ومسؤولى الإسكان والصحة والزراعة ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة من الشؤون القانونية والمالية والحسابات والمكتب الفني والتفتيش المالي والإداري.

ناقش السكرتير العام ما تم تنفيذه من توجيهات وتكليفات في اجتماعات سابقة، حيث تم استعراض تقارير بشأن الإجراءات التي تم تنفيذها ضمن الاشتراطات الأساسية للأمن والسلامة للمنشآت الحكومية، بالإضافة إلى استعراض الوضع الحالي لقرارات الإزالة والترميم ، واقتراح الحلول العملية لتعزيز الإجراءات الوقائية اللازم تنفيذها في هذا الملف.

وأشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ، بالمراجعة الدائمة لأعمال الحصر التي تتم، مع تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأعمال اللجان، مع ضرورة العمل بكل جدية وشفافية وتطبيق القانون بما يحقق الصالح العام.