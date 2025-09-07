قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب سرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها
حقوق العمال في الأجور.. حماية قانونية صارمة بموجب قانون العمل الجديد
صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد
شيخ الأزهر يستقبل رئيس تحرير «الأهرام»..ويشيد بدورها التاريخي في خدمة قضايا الوطن والأمة
الأوقاف: هذه هي حقيقة الصور المتداولة للوزير وهو يرحب بالفلسطينيين على أرض مصر
صلاح الشرنوبي يكشف حقيقة منع زوجة نجله الراحل من رؤية حفيده
وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة
أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأحد
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

وكيل تعليم بني سويف تناقش إجراءات الاستعداد للعام الدراسي الجديد

وكيل وزارة التعليم ببني سويف
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

عقدت  أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف اجتماعا موسعا مع مديري عموم الديوان ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري المراحل التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية ومديري الإدارات النوعية بحضور  محمد بدر وكيل المديرية  والدكتور هاني رجائي مدير عام التعليم العام   عمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية  أشرف عبد العليم مدير إدارة الأمن وذلك لمناقشة إجراءات الاستعداد للعام الدراسي الجديد  المقرر انطلاقه 20 سبتمبر المقبل .
 

حيث أكدت وكيل الوزارة على تعزيز المتابعة الميدانية ، لضمان جودة الأداء المدرسي والتأكيد على مديري ووكلاء الإدارات وفرق المتابعة والموجهين الفنيين بتنفيذ خطط المتابعة الميدانية على أن تغطي جميع مدارس المحافظة.

كما شددت وكيل الوزارة على التأكد من جاهزية المباني التعليمية ، وصلاحية الفصول الدراسية ، ودورات المياه ، وثبات الأسوار ، وسلامة شبكات الكهرباء والمياه ، ورفع كفاءة النظافة العامة داخل وخارج المدارس وإزالة المخلفات والتراكمات والرواكد الخشبية واستبدال المقاعد القديمة بمقاعد جديدة ، ومراجعة جاهزية المعامل والمكتبات.

كما أكدت وكيل الوزارة على الالتزام بكافة التعليمات والقرارات الصادرة بشأن توزيع الكثافات الطلابية داخل الفصول والانتهاء من قوائم الفصول الدراسية والجداول وتوزيع المهام على أعضاء هيئة التدريس والتأكيد على متابعة توفير الكتب الدراسية، وتسليمها كاملة للطلاب إلى جانب التأكيد على الالتزام بخطة الإشراف اليومي ومراجعة  كافة إجراءات الأمن والسلامة حفاظا على سلامة أبنائنا الطلاب موجهة بتسريع وتيرة العمل لإنجاز الأعمال لضمان عام دراسي منضبط.

بني سويف محافظة بني سويف الفشن

