أخبار بني سويف| تحرير 350 محضرًا وضبط مصنع أجبان غير مرخص.. وغدًا الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

نشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها فى التقرير التالي:



تموين بني سويف: تحرير 350 محضرًا وضبط مصنع أجبان غير مرخص

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية، وذلك لمنع التلاعب بالسلع المدعمة وحماية صحة وسلامة المواطنين وضبط أي محاولات للغش التجاري أو تداول سلع مجهولة المصدر.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لمديرية التموين والتجارة الداخلية عن الفترة من 30 أغسطس الماضي حتى 5 سبتمبر الجاري، والذي أعده محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة، وتضمن جهود متابعة المخابز البلدية البالغ عددها 1276 مخبزًا على مستوى المحافظة.

محافظ بني سويف يهنئ العاملين بقطاع الصحة بالحصول على المركز الثالث في مبادرة خاصة بالمرأة

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، وكيل وزارة الصحة والسكان ، بمناسبة الحصول المديرية على المركز الثالث على مستوى الجمهورية ، في مبادرة صحة المرأة للكشف عن سرطان الثدي، معربا عن تقديره لكافة العاملين بإدارة المبادرات الرئاسية بالمديرية والإدارات الصحية على هذا الإنجاز ، لاسيما بعد تحقيق 197% من المستهدف

و أعرب المحافظ عن سعادته بهذا الإنجاز ،الذى يجسد تميز وأداء العاملين بالمديرية والإدارات .

تبدأ غداً .. استعدادات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مع وكيل وزارة الصحة والسكان ،الاستعدادت الخاصة ببدء الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والمقرر تنفيذها على مرحلتين خلال الفترة من 7 إلى 18 سبتمبر الجاري،ضمن المبادرة الرئاسية"بداية"وتحت شعار(مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة)وتنفذها مديرية الصحة،بهدف التوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمات والفئات المستهدفة بالمحافظة

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنويه عن الحملة،ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى،مشيرا إلى أهمية تعاون الأجهزة التنفيذية والمواطنين مع القائمين على الحملة التى تنفذها وزارة الصحة، لتحقيق المستهدف منها،في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة،من خلال توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة،فضلاً عن استهداف الحملة التنشيطية للقرى المدرجة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"