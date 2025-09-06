نجاح عملية نادرة ومعقدة لطفل بمستشفى إهناسيا التخصصي في بني سويف

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، مدير عام مستشفى إهناسيا التخصصي بمحافظة بني سويف، عن نجاح فريق طبي بقسم جراحة الأطفال بالمستشفى في إجراء عملية جراحية نادرة ومعقدة لطفل مصابا بـ"المثانة المهاجرة، وهي من الحالات النادرة عند الولادة حيث تتشكل المثانة خارج الجسم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأوضح "عبد الخالق" أن الفريق تمكن من إصلاح جدار البطن الأمامي وإعادة بناء المثانة البولية بكفاءة ومهارة عالية، مؤكدًا أن الفريق نفسه نجح أيضًا في إجراء عملية دقيقة بالمنظار الصدري لطفل وزنه لا يتعدى 3 كجم، كان يعاني من ترهلات بعضلة الحجاب الحاجز، وقد تمت العملية بنجاح ودقة عالية.

وأكد مدير عام مستشفى إهناسيا التخصصي أن هذه النجاحات الطبية تعكس مستوى التطور بالمستشفى، مشددًا على أن الهدف هو تقديم خدمات طبية متقدمة تضاهي كبرى المستشفيات، وتخفيف معاناة المرضى وأسرهم، كما وجّه الشكر والتقدير للفريق الطبي وفريق التمريض بالعمليات على جهودهم المخلصة.

وضم الفريق الطبي: كل من الدكتور حمدى السيد استشاري جراحات الأطفال والعيوب الخلقية، والدكتور محمود محمد منيسي أخصائي ومدرس (م) جراحات الأطفال والعيوب الخلقية بمستشفيات جامعة الأزهر، والدكتور محمود محمد عيد طبيب الزمالة المصرية للجراحة العامة، والدكتور تقوى جابر مدير العمليات ورئيس قسم التخدير، والدكتورة جهاد محمد طبيب مقيم تخدير