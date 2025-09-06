أخبار بني سويف| المحافظ يُناقش نتائج 30 زيارة للتفتيش .. وإزالة 329 حالة تعديات

نشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها فى التقرير التالي:

محافظ بني سويف يُناقش نتائج 30 زيارة للتفتيش المالي والإداري

أكدّ الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بني سويف،استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بخطة المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية،من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه قصور إداري،بالتوازي مع جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ،مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده ناصر سيف مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة،بشأن جهود الإدارة،خلال النصف الثاني من أغسطس الماضي ،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ

محافظ بني سويف: إزالة 329 حالة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 27

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،استمرار العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، التي انطلقت السبت الماضي،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومةللحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف

65 لاعبا ولاعبة يشاركون في التدريب الأسبوعي لمنطقة دراجات بني سويف

نظَّمت منطقة بني سويف للدراجات برئاسة الدكتور محمد عبد المنعم، التدريب المجمع الأسبوعي للاعبين والهواة، بمشاركة 65 لاعبًا ولاعبة من مختلف الأعمار، من البراعم والناشئين والشباب والرواد، على طريق كورنيش بني سويف، بحضور أيمن أحمد أمين الصندوق، وغادة شحاتة المدير التنفيذي للمنطقة.

شهد التدريب الدكتور محمد عبد المنعم رئيس مجلس الإدارة، الذي حرص على متابعة المران ودعم اللاعبين والهواة.

وأشاد عبد المنعم بالحماس الكبير الذي أبداه المشاركون، مؤكدًا أهمية الاستمرار في التدريب الأسبوعي؛ لبناء قاعدة جماهيرية لرياضة الدراجات في المحافظة.