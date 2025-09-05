65 لاعبا ولاعبة يشاركون في التدريب الأسبوعي لمنطقة دراجات بني سويف

نظَّمت منطقة بني سويف للدراجات برئاسة الدكتور محمد عبد المنعم، التدريب المجمع الأسبوعي للاعبين والهواة، بمشاركة 65 لاعبًا ولاعبة من مختلف الأعمار، من البراعم والناشئين والشباب والرواد، على طريق كورنيش بني سويف، بحضور أيمن أحمد أمين الصندوق، وغادة شحاتة المدير التنفيذي للمنطقة.

شهد التدريب الدكتور محمد عبد المنعم رئيس مجلس الإدارة، الذي حرص على متابعة المران ودعم اللاعبين والهواة.

وأشاد عبد المنعم بالحماس الكبير الذي أبداه المشاركون، مؤكدًا أهمية الاستمرار في التدريب الأسبوعي؛ لبناء قاعدة جماهيرية لرياضة الدراجات في المحافظة.

وأكد الدكتور محمد عبد المنعم، أن اليوم الجمعة شهد التدريب الخامس عشر على التوالي لمنطقة دراجات بني سويف، والذي يقام أسبوعيًا، مشيرًا إلى أن التجمع الرياضي يشهد إقبالًا كبيرًا من مختلف الفئات العمرية بالمحافظة.

وأضاف أن الهدف من هذه التدريبات هو إعداد جيل واعد من لاعبي الدراجات، وتعزيز المشاركة في البطولات المحلية والإقليمية، إلى جانب نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين فئات المجتمع المختلفة.

وقدَّم الشكر لمجلس إدارة المنطقة، ومديرية الشباب والرياضة برئاسة هشام الجبالي، على دعمهم الدائم وتذليل العقبات بما يسهل عمل منطقة الدراجات.

شارك في التدريب، مسؤولو المتابعة الذين أشرفوا على تنظيم الفعالية وضمان سيرها بسلاسة، كما شهد حضورًا مميزًا من الشخصيات العامة والداعمين والمشجعين، إلى جانب عدد من أولياء الأمور ومحبي رياضة الدراجات، الذين حرصوا على تشجيع اللاعبين وتحفيزهم على الاستمرار والتطور.

وتأتي هذه الفعالية ضمن خطة منطقة الدراجات ببني سويف لتوسيع قاعدة الممارسين، وبناء جيل جديد من الرياضيين المتميزين، في ظل الدعم المستمر من وزارة الشباب والرياضة ومحافظة بني سويف.