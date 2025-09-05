قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 40%
65 لاعبا ولاعبة يشاركون في التدريب الأسبوعي لمنطقة دراجات بني سويف

نظَّمت منطقة بني سويف للدراجات برئاسة الدكتور محمد عبد المنعم، التدريب المجمع الأسبوعي للاعبين والهواة، بمشاركة 65 لاعبًا ولاعبة من مختلف الأعمار، من البراعم والناشئين والشباب والرواد، على طريق كورنيش بني سويف، بحضور أيمن أحمد أمين الصندوق، وغادة شحاتة المدير التنفيذي للمنطقة.

شهد التدريب الدكتور محمد عبد المنعم رئيس مجلس الإدارة، الذي حرص على متابعة المران ودعم اللاعبين والهواة.

وأشاد عبد المنعم بالحماس الكبير الذي أبداه المشاركون، مؤكدًا أهمية الاستمرار في التدريب الأسبوعي؛ لبناء قاعدة جماهيرية لرياضة الدراجات في المحافظة.

وأكد الدكتور محمد عبد المنعم، أن اليوم الجمعة شهد التدريب الخامس عشر على التوالي لمنطقة دراجات بني سويف، والذي يقام أسبوعيًا، مشيرًا إلى أن التجمع الرياضي يشهد إقبالًا كبيرًا من مختلف الفئات العمرية بالمحافظة.

وأضاف أن الهدف من هذه التدريبات هو إعداد جيل واعد من لاعبي الدراجات، وتعزيز المشاركة في البطولات المحلية والإقليمية، إلى جانب نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين فئات المجتمع المختلفة.

وقدَّم الشكر لمجلس إدارة المنطقة، ومديرية الشباب والرياضة برئاسة هشام الجبالي، على دعمهم الدائم وتذليل العقبات بما يسهل عمل منطقة الدراجات.

شارك في التدريب، مسؤولو المتابعة الذين أشرفوا على تنظيم الفعالية وضمان سيرها بسلاسة، كما شهد حضورًا مميزًا من الشخصيات العامة والداعمين والمشجعين، إلى جانب عدد من أولياء الأمور ومحبي رياضة الدراجات، الذين حرصوا على تشجيع اللاعبين وتحفيزهم على الاستمرار والتطور.

وتأتي هذه الفعالية ضمن خطة منطقة الدراجات ببني سويف لتوسيع قاعدة الممارسين، وبناء جيل جديد من الرياضيين المتميزين، في ظل الدعم المستمر من وزارة الشباب والرياضة ومحافظة بني سويف.

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

رئيس جامعة حلوان

توصيات رئيس جامعة حلوان خلال مؤتمر الألكسو الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

دعم عمالي قوي للقيادة السياسية بعد تصريحات نتنياهو الاستفزازية

شعار ورشتا العمل

ورشتا عمل عن الملكية الفكرية والحرية الشخصية في عصر الذكاء الاصطناعي عبر منصة EgTAP

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

