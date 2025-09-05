قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يؤكد أهمية دعم مستشفى الواسطى المركزي ويشيد بمبادرات وبرامج المجلس القومي للمرأة

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها فى التقرير التالي:

محافظ بني سويف يؤكد أهمية دعم مستشفى الواسطى المركزي بجهاز تحفيز ليمفاوي

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية دعم مستشفى الواسطى المركزي بجهاز تحفيز ليمفاوي، في إطار المبادرة الرئاسية لدعم القطاع الصحي، التي تواصل وزارة الصحة والسكان تنفيذها بنجاح بهدف رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال عرض  الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة على المحافظ ، لتقرير حول مستجدات دعم المستشفيات بالمحافظة بأجهزة ومعدات طبية حديثة، والذي أوضح خلاله أنه تم بالفعل تدعيم قسم العلاج الطبيعي بمستشفى صدر بني سويف بأحدث جهاز شد فقرات، بالإضافة إلى جهاز كمادات ساخنة وباردة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاج الطبيعي بوزارة الصحة برئاسة الدكتورة دنيفين عوني.

محافظ بني سويف يشيد بالمبادرات والبرامج التي ينفذها المجلس القومي للمرأة
أشاد محافظ بني سويف الدكتور محمد غنيم، بالمبادرات والبرامج التي ينفذها المجلس القومي للمرأة، خاصة مبادرات وبرامج "نورا ونور"، التي تحظى برعاية كريمة من حرم رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر (UNFPA Egypt). 

وقالت مقرر فرع المجلس ببني سويف، نرمين محمود، إن ما تم إنجازه من أنشطة وبرامج خلال الفترة الماضية، في مبادرتي "نورا ونور" واللتين تستهدفان الفتيان والفتيات في المرحلة العمرية من سن 10 إلى 14 سنة، ويهدف إلى بناء مهارات ومعارف الفتيان والفتيات الاجتماعية والصحية والاقتصادية من أجل تحقيق إمكاناتهم الكاملة داخل الأسرة والمجتمع.

بروتوكول تعاون بين تضامن بني سويف ومصر الخير لتحسين مستوى الخدمة
تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،تم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير، لتطوير وتعزيز الخدمات المقدمة بقصر التكافل الاجتماعي بمدينة بني سويف شرق النيل، والذي يستضيف نحو 300 فتاة جامعية من الفئات الأولى بالرعاية

وقع على البروتوكول كل من : الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصفتها رئيس مجلس أمناء قصر التكافل، وبتمويل من مؤسسة مصر الخير بلغت قيمته 1.3 مليون جنيها، لتغطية احتياجات تطوير العملية التعليمية والمعيشية داخل القصر، بما يسهم في في تخفيف العبء عن كاهل 290 أسرة من أسر الطالبات المغتربات.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

