رونالدو ولاعبو البرتغال يودّعون دييجو جوتا في حفل تأبين مؤثر .. شاهد
زوجة سامح حسين توجّه رسالة طمأنة لجمهوره بصورة من داخل المستشفى
بهدف التجسّس العسكري.. إسرائيل تطلق القمر الصناعي «أوفيك 19»
أسامة عرابي: «ريبيرو» لم يحصل على فرصته الكاملة مع الأهلي
اختل توازنه| مصرع شخص من الطابق التاسع بميت غمر والتحقيقات تكشف التفاصيل
ثورة طبية هائلة.. التنبؤ بالنوبات القلبية عن طريق الذكاء الصناعي | تفاصيل
كنت نايم ودي أسوأ حاجة في الدنيا.. أحمد السعدني يكشف كواليس تلقيه خبر وفاة والده
أمير عبدالحميد يُقدّم طلبًا لاتحاد الكرة للانضمام لجهاز الأهلي وترك المنتخب
أطعمة لا يجب تناولها على الإفطار تسبّب ارتفاع ضغط الدم| طبيب شهير يحذر
بعد طرده أمام وادي دجلة.. «الونش» يرد على عقوبة الزمالك بآية قرآنية | شاهد
يحصلون على 0.8% فقط من التمويل|قمة العشرين في مصر: صغار المزارعين مفتاح حل أزمة الغذاء العالمية
شتاء لم نشهده منذ 20 عاما.. الأرصاد تكشف
محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يُطلق شارة بدء المسيرة الرياضية للتوعية بأضرار ومخاطر الإدمان.. ويشهد احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها فى التقرير التالي:
 

محافظ بني سويف يُطلق شارة بدء المسيرة الرياضية للتوعية بأضرار ومخاطر الإدمان
أطلق الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، شارة بدء المسيرة الرياضية، التي نظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء ،وذلك بالتعاون مع المحافظة وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ، ضمن برنامج زيارة الصندوق ، التي تتضمن عقد سلسلة من الفعاليات والأنشطة بهدف رفع الوعي بخطورة وأضرار تعاطى المواد المُخدرة وحماية الشباب من الإدمان

جاء ذلك في حضور : "بلال حبش"نائب محافظ بني سويف، واللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة ، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي ، والدكتور ابراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بالصندوق، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، وعلي يوسف رئيس المدينة، وعلاء شحاته ابراهيم منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ببني سويف.

محافظ بني سويف يتابع الإجراءات لشكاوى واحتياجات المواطنين في اللقاء المفتوح
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين الماضي، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية.       
 وتضمن التقرير، الذي عرضته مها حميدة مديرة إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، بحث شكوى بعض أهالي عزبة تعيلب التابعة لمجلس قروي إهناسيا الخضراء، من ضعف الإنارة بأعمدة القرية ، حيث أوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف أنه قد تم دعم العزبة بالعدد الكافي من أعمدة الإنارة واستبدال وإصلاح الكشافات، بجانب التنسيق مع القطاع، فيما يتعلق بانتظام أعمال الصيانة الدورية للوحة المحول المغذي للعزبة.

محافظ بني سويف يشهد احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد عمر بن عبد العزيز
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفال الديني الذي أقامته مديرية أوقاف بني سويف "مساء اليوم" ، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف  1447هـ، بمسجد عمر بن عبد العزيز.

وذلك بحضور: بلال حبش نائب المحافظ، اللواء أحمد جمال الدين  السكرتير العام المساعد، الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ عبد الموجود عبد الله رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، الشيخ محمد رضا عبد الحليم مدير عام منطقة الوعظ رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ببني سويف، الشيخ رجب حسين مدير الإدارات بمديرية الأوقاف، علي يوسف مدينة بني سويف، الشيخ على دياب مدير إدارة البندر، المستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة المسجد ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، وعلماء الأزهر والأوقاف، وجمع من المواطنين.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

