محافظات

محافظ بني سويف يشهد احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد عمر بن عبد العزيز

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفال الديني الذي أقامته مديرية أوقاف بني سويف "مساء اليوم" ، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف  1447هـ، بمسجد عمر بن عبد العزيز.

وذلك بحضور: بلال حبش نائب المحافظ، اللواء أحمد جمال الدين  السكرتير العام المساعد، الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ عبد الموجود عبد الله رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، الشيخ محمد رضا عبد الحليم مدير عام منطقة الوعظ رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ببني سويف، الشيخ رجب حسين مدير الإدارات بمديرية الأوقاف، علي يوسف مدينة بني سويف، الشيخ على دياب مدير إدارة البندر، المستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة المسجد ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، وعلماء الأزهر والأوقاف، وجمع من المواطنين.

تضمن الاحتفال-الذي قدمه الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف -تلاوة بعض آيات من القرآن الكريم تلاها كلمة الشيخ عادل حيدر، وكلمة لوكيل الوزارة، تناول فيها الذكرى العطرة لمولد نبي الرحمة، والدروس المستفادة من تلك المناسبة الكريمة وأهمية الاقتداء بسيد الورى، مؤكداً على أن الطريقة الأمثل في تذكر السيرة العطرة للنبي إظهار جوانب العظمة في شخصيته وأخلاقه ومواقفه، ليتحقق بذلك الاقتداء بسنته وأخلاقه وبإنسانيته والرحمة التي تعامل بها مع الناس كافة، ،فيما اختتمت الاحتفالية بابتهالات دينية أداها الشيخ عادل حيدر.

وفي ختام الاحتفالية ، حرص محافظ بني سويف على مصافحة الحضور وتقديم التهنئة لهم ولأهالي وقيادات المحافظة ،سائلاً الله سبحانه وتعالي ، أن يديم على وطننا الغالي مصر نعمة الأمن والاستقرار والرخاء وأن يعيد تلك المناسبة الجليلة على الشعب المصري العظيم  بكل الخير تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

