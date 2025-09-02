محافظ بني سويف يتابع الإجراءات لشكاوى واحتياجات المواطنين في اللقاء المفتوح

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين الماضي، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية.



وتضمن التقرير، الذي عرضته مها حميدة مديرة إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، بحث شكوى بعض أهالي عزبة تعيلب التابعة لمجلس قروي إهناسيا الخضراء، من ضعف الإنارة بأعمدة القرية ، حيث أوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف أنه قد تم دعم العزبة بالعدد الكافي من أعمدة الإنارة واستبدال وإصلاح الكشافات، بجانب التنسيق مع القطاع، فيما يتعلق بانتظام أعمال الصيانة الدورية للوحة المحول المغذي للعزبة.

بينما تم فحص الشكوى التي تقدم بها أحد مواطني قرية قمبش –مركز ببا- والمتضرر من طفح وإنسداد في شبكة الصرف الصحي ، بالقرب من المعهد الديني بالقرية، حيث أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن مشروع الصرف الصحي بالقرية قيد التنفيذ ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وسيتم عمل مراجعة فنية لخطوط ووصلات الشبكة قبل تسليم المشروع.

وبالنسبة لشكوى بعض الأهالي المقيمين بشارع عبد الحميد معروف بحى والمتضررين من وجود طفح للصرف الصحي بالشارع، حيث أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه جار دراسة وتنفيذ الحلول والبدائل لحين إنشاء محطة رفع ضمن مشروعات التوسعات في المدن.