قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم بني سويف تتفقد الاختبارات الإليكترونية والمقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين لمدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف

تفقدت اليوم  أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف أعمال الاختبارات الإليكترونية والمقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين لمدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية 
المنعقدة بمركز التطوير التكنولوجي يرافقها الأستاذ ماجد أبو سيف مدير إدارة التطوير التكنولوجي والمهندس محمود الصفتي مدير التميز التعليمي بالمدرسة 
و أكدت وكيل الوزارة على أهمية هذه النوعية من المدارس والتي توليها الوزارة اهتماماً كبيراً والتي تعد نقلة نوعية في تطوير التعليم الفني والتقني ، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي .


وأشارت وكيل الوزارة إلى أن الهدف من هذه المدارس توفير بيئة تعليمية حديثة بالشراكة مع كبرى مؤسسات المجتمع الخاص 
ووجهت وكيل الوزارة بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لخروج أعمال الاختبارات الإليكترونية والمقابلات الشخصية بالشكل المطلوب وتوفير كافة التيسيرات للطلاب وأولياء الأمور 

وأضاف ماجد أبو سيف أنه تم توفير قاعات الاختبارات الإليكترونية وتزويدها بكافة أجهزة الحاسب الآلي إلى جانب توفير قاعة لاستقبال أولياء الأمور وقاعة أخرى لإجراء المقابلات الشخصية على مدار يومي اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر وغدا والأربعاء 3 سبتمبر 
ومن جانبه أشار المهندس محمود الصفتي مدير التميز التعليمي بالمدرسة إلى أنه تلبية لتطلعات أولياء الأمور تم فتح باب التقدم للمرحلة الثانية للالتحاق بمدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد حتى الجمعة 5 سبتمبر 2025 على هذا الرابط

وذلك على الرابط التالي:
https://dualedu.moe.gov.eg

وبالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية والطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الماضي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، والطلاب المصريين العائدين من الخارج والطلاب الوافدين الأجانب يمكنهم التقديم على الرابط التالي: 
https://forms.gle/6VcCHaWZXqwDWmPZ9
والتقديم وفقًا للشروط والمعايير التالية:
(  أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥، وأن لا يقل المجموع عن ٢٠٠ درجة.- يفضل إجادة اللغة الإنجليزية.- أن لا يزيد سن الطالب عن ١٨ عاما في الأول من أكتوبر ٢٠٢٥.

بني سويف تعليم بني سويف مدينة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

خبير: مفاعل ديمونا متهالك وقد يهدد المنطقة بتسريب إشعاعي

مفاعل ديمونا النووي في إسرائيل

خبير: إسرائيل تحتكر السلاح النووي.. وصور ديمونة رسالة ردع وتخويف

د. محمد جبران

وزير العمل: القانون الجديد تشريع وطني يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال

بالصور

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد