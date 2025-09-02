وكيل تعليم بني سويف تتفقد الاختبارات الإليكترونية والمقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين لمدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية

تفقدت اليوم أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف أعمال الاختبارات الإليكترونية والمقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين لمدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية

المنعقدة بمركز التطوير التكنولوجي يرافقها الأستاذ ماجد أبو سيف مدير إدارة التطوير التكنولوجي والمهندس محمود الصفتي مدير التميز التعليمي بالمدرسة

و أكدت وكيل الوزارة على أهمية هذه النوعية من المدارس والتي توليها الوزارة اهتماماً كبيراً والتي تعد نقلة نوعية في تطوير التعليم الفني والتقني ، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي .



وأشارت وكيل الوزارة إلى أن الهدف من هذه المدارس توفير بيئة تعليمية حديثة بالشراكة مع كبرى مؤسسات المجتمع الخاص

ووجهت وكيل الوزارة بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لخروج أعمال الاختبارات الإليكترونية والمقابلات الشخصية بالشكل المطلوب وتوفير كافة التيسيرات للطلاب وأولياء الأمور

وأضاف ماجد أبو سيف أنه تم توفير قاعات الاختبارات الإليكترونية وتزويدها بكافة أجهزة الحاسب الآلي إلى جانب توفير قاعة لاستقبال أولياء الأمور وقاعة أخرى لإجراء المقابلات الشخصية على مدار يومي اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر وغدا والأربعاء 3 سبتمبر

ومن جانبه أشار المهندس محمود الصفتي مدير التميز التعليمي بالمدرسة إلى أنه تلبية لتطلعات أولياء الأمور تم فتح باب التقدم للمرحلة الثانية للالتحاق بمدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد حتى الجمعة 5 سبتمبر 2025 على هذا الرابط

وذلك على الرابط التالي:

https://dualedu.moe.gov.eg

وبالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية والطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الماضي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، والطلاب المصريين العائدين من الخارج والطلاب الوافدين الأجانب يمكنهم التقديم على الرابط التالي:

https://forms.gle/6VcCHaWZXqwDWmPZ9

والتقديم وفقًا للشروط والمعايير التالية:

( أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥، وأن لا يقل المجموع عن ٢٠٠ درجة.- يفضل إجادة اللغة الإنجليزية.- أن لا يزيد سن الطالب عن ١٨ عاما في الأول من أكتوبر ٢٠٢٥.