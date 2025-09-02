بالتعاون مع صندوق علاج الإدمان.. محافظ بني سويف يشهد المؤتمر التحضيري لمناقشة وتنفيذ أهداف ومحاور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، دعمه الكامل لجميع الجهود والأنشطة والفعاليات التي ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مشيرا إلى مواجهة ومكافحة ظاهرة الإدمان والتعاطي بمثابة حرب لاتقل ضرراً عن الإرهاب، خصوصا وأن المُخدرات والإرهاب في الغالب تستهدف فئة الشباب وهما من أصعب الجرائم التي تعمل على تغييب الوعي والعقل.

وأكد محافظ بني سويف، على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق في جانب الوقاية بجانب العلاج ، خاصة وأن التغير في نمط المواد المخدرة وظهور أنواع "مُصنّعة" تكون أصعب في العلاج وأكثر تخفيا.

كما رحب المحافظ بالتعاون في تنفيذ مقترح خاص بإنشاء عيادة لعلاج الإدمان والتعاطي تحت إشراف الصندوق، تكون خطوة أولية يمكن أن يستتبعها مزيد من الخطوات في سبيل إنشاء مركز نموذجي متكامل للعلاج من الإدمان والتعاطي، خاصة وأن الصندوق لديه 11 مركز نموذجي يعمل وفق المعايير الدولية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ للمؤتمر التحضيري، الذي عقده صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، لمناقشة محاور تنفيذ الإستراتجية الوطنية لمكافحة المخدرات وآليات تنفيذها، وذلك ضمن زيارة وفد الصندوق للمحافظة "اليوم"، لعقد سلسلة من الفعاليات والأنشطة بهدف رفع الوعي بخطورة وأضرار تعاطى المواد المُخدرة وحماية الشباب من الإدمان.

وشهد المؤتمر، الذي عُقد بقاعة ديوان عام المحافظة، حضور "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، واللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، والدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بالصندوق، و كلأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظة، وأعضاء الجهاز التنفيذي من رؤساء المدن ، ووكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات من الشباب والرياضة ، التربية والتعليم،العمل، التضامن الاجتماعي، الأزهر، الكنيسة، الأوقاف، المجالس القومية للمرأة والسكان والأمومة والطفولة وبعض مؤسسات المجتمع المدني وبعض مديري الإدارات والمكاتب الرئيسية بديوان عام المحافظة ، حيث قدم المؤتمر :غادة شحاته مقررة التواصل الاجتماعي للصندوق ببني سويف

من جانبه أعرب مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، عن تقديره للمحافظ"د.محمد هاني غنيم" على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل مهام وأنشطة الصندوق داخل المحافظة.

واستعرض عددا من التفاصيل والنقاط المتعلقة بتغيرات جوهرية طرأت على ظاهرة الإدمان والتعاطى اختلفت كليا في الوقت الراهن عن الماضي، من أبرزها : التغير في نمط ونوع المواد المخدرة عن الماضي ، خاصة بعد ظهور المخدرات التخليقية"الصناعية" والتي تؤدي إلى الإدمان من أول مرة تعاطي، بجانب التغير في السن والنوع وعدم اقتصار الإدمان على الشباب من خلال تنامي ظاهرة إدمان المراهقين والإناث ، علاوة على تغير سلوك مريض الإدمان واتسامه بالعدوانية واضطرابات نفسية، ومتغير آخر خاص بالارتباط بين الجريمة والإدمان، وتراجع دور الأسرة ، وهي كلها متغيرات تعتبر ناقوس خطر يستلزم التكاتف وتكثيف الجهود لمواجهة هذه الظاهرة.

وخلال المؤتمر ، تم عرض جهود وأنشطة الصندوق التي نفذها بمحافظة بني سويف منذ بداية العام الجاري ، وتحديداً في الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، والذي قدمه مدير عام البرامج الوقائية بالصندوق ، أشار فيه التدخلات التي قام بها الصندوق.

واستعرض أوجه وصور التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ،حيث تم عمل تدخلات في قطاع التعليم داخل 350 مدرسة بنسبة إنجاز أعلى من المستهدف من خلال ندوات وتدريب للشباب المتطوعين بلغ عددهم 250 شاباً وفتاة، بجانب تنظيم 12 حملة ميدانية في قطاع التعليم العالي من كليات ومعاهد

وفي قطاع الشباب تم تنفيذ 195 فعالية داخل 56 مركز شباب استفاد منها أكثر من 12 ألف مواطناً، بجانب العمل في 77 قرية من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم خلالها تنفيذ 55 فعالية استهدفت 125 ألف مواطن،بجانت توقيع بروتوكول بين وزارة الشباب والرياضة والصندوق لتنفيذ مبادرة " القرار قرارك"، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والتدخلات بالشراكة مع الأوقاف والأزهر والكنيسة ، بخلاف الحملات الميدانية في المواقع والميادين العامة والطرق وحملات الكشف عن المخدرات داخل الدواوين الحكومية ومواقف السيارات ، وتلقي مئات الاتصالات خاصة بطلب العلاج والتشافي من الإدمان والتعاطي، علاوة على عرض خطة العمل المستقبلية التي تعتمد على تعزيز وتكثيف التعاون بين الجهات الحكومية لتنفيذ مزيد من الأنشطة والجهود للصندوق في مختلف ربوع المحافظة.