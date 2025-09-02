أخبار بني سويف|المحافظ يُكرم المتفوقين دراسيا.. وإزالة 73 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة

نشر موقع صدى البلد عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها فى التقرير التالي:



المحافظ يُكرم المتفوقين دراسيا من أبناء بني سويف بدور الرعاية

في أجواء يسودها الود والتقدير، كرم اليوم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عدداً من أبنائه من المودعين بدور الأيتام والرعاية الاجتماعية على مستوى المحافظة، من المتفوقين والمتميزين دراسياً في مختلف المراحل التعليمية (الجامعات، الثانوية العامة والفنية، والإعدادية)، تقديراً لجهودهم وتحفيزاً لهم لمواصلة النجاح والتميز.



وخلال التكريم، حرص المحافظ أن يكون قريباً منهم، موجهاً لهم كلمات أبوية حافلة بالتشجيع:

"أنتم أبنائي، وفخور بكم وبما حققتموه.. نجاحكم أكبر رسالة قوة وأمل للجميع، وسنكون دائماً داعمين لكم في طريقكم نحو المستقبل."

السكرتير العام المساعد لبني سويف يُشرف على استلام دفعة جديدة من اللحوم ضمن مشروع صكوك الأوقاف

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أشرف اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد"اليوم"على استلام دفعة جديدة من اللحوم ضمن مشروع لحوم صكوك الأوقاف،لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة،وذلك في حضور : الشيخ سعيد سيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف،هبة مصطفى الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

ونوّه السكرتير العام المساعد عن تكليفات المحافظ،بتوفيرالتيسيرات المطلوبة لسرعة توزيع اللحوم وإيصالها لمستحقيها،مشيداً بمشروع صكوك الأضاحي والإطعام لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للفئات والأسر الأولى بالرعاية ،معرباً عن تقديره للمساهمين في المشروع باعتباره من أبرز المشروعات الناجحة التي تنفذها وزارة الأوقاف بقيادة الوزير فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري .

إزالة 73 حالة تعدي على أراض زراعية وأملاك الدولة ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، التي انطلقت السبت الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومةللحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، إدارة الأملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته" في أول أيام المرحلة الحالية "وصل إلى 73حالة (24حالة أملاك دولة + 49زراعة)، وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.