بيدفع رشاوى .. القبض على أحد أنصار مرشح في انتخابات النواب بأسيوط
الإنتاج الحربي: مصنع 63 من أهم الصروح الصناعية ومنتجاته تقلل الفاتورة الاستيرادية
إجراءات صارمة بـ أسوان لضمان نزاهة الانتخابات وعدم تكرار التجاوزات
انتهاك لحقوقها.. أسرة عبد الحليم حافظ توجه طلبا للنائب العام الكويتي.. ما القصة؟
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة في 10 محافظات
القبض على شخص منع مواطنين من الإدلاء بأصواتهم في المنيا
رفض واسع لهدنة الثلاثة أشهر في السودان بسبب تواصل الانتهاكات
12 مليار دولار.. طفرة مرتقبة في صادرات الغذاء المصرية
خاص .. حقيقة عودة أكرم توفيق وحمدي فتحي للنادي الأهلي
محافظ كفر الشيخ يفتتح تطوير مدرسة الشهيد أبو المجد القاضي بدسوق | صور
وفد كندي رفيع المستوى يتفقد منشآت سيناء الداعمة للجرحى والمساعدات لغزة
مقترحا دولة محايدة.. وزير خارجية لبنان يرفض زيارة طهران
أحمد عبد الرؤوف يعد لاعب الزمالك بالمشاركة في مباراة حرس الحدود

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن أحمد عبد الرؤوف، مدرب الفريق، وعد المهاجم ناصر منسي بالحصول على فرصة المشاركة كأساسي في مواجهة حرس الحدود المقرر إقامتها يوم 20 ديسمبر الجاري.

وكان الزمالك تعادل مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء حديث عبد الرؤوف مع منسي بعد استبعاده من اللقاء الأخير، حيث أوضح له أن غيابه لم يكن لأسباب فنية، بل بسبب إصابة آدم كايد التي أربكت حسابات الجهاز الفني وأثرت على خطة التبديلات.

وأكد المدرب ثقته الكاملة في قدرات مهاجم الفريق، مشددًا على أنه سيكون ضمن التشكيل الأساسي في المباراة المقبلة لاستعادة مستواه وإثبات نفسه خلال الفترة القادمة.

راحة سلبية للاعبي الزمالك

قرر أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح لاعبي الفريق راحة سلبية عقب التعادل أمام كهرباء الإسماعيلية في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

واستقر الجهاز الفني على منح اللاعبين راحة حتى يوم الجمعة المقبل، على أن يستأنف الفريق تدريباته بداية من السبت استعدادًا للمباراة القادمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة، والمقرر إقامتها يوم السبت 20 ديسمبر 2025.

مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

انتهت مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3 على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء شهد إثارة كبيرة خاصة خلال الشوط الثاني.

وخطف محمد السيد "شيكا" مهاجم كهرباء الإسماعيلية الأضواء بعد تسجيله هاتريك لفريقه، حيث تمكن من قلب مجريات اللقاء بتسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 72 و78.

وجاء الهدف الثاني من ضربة رأس إثر ركنية نفذها عصام الفيومي، قبل أن يختتم "شيكا" الثلاثية بهدف ثالث مستغلًا عرضية متقنة من علي سليمان داخل منطقة الجزاء.

تمهيدا لبيعها في رمضان.. ضبط 170 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية بالشرقية

أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط

لماذا نبحث عن الدراما السوداء؟.. سر انتشار الترندات الحزينة في 2025

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025.. حقائق صادمة

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

