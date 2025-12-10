راحة سلبية للاعبي الزمالك بعد التعادل المثير أمام كهرباء الإسماعيلية

قرر أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح لاعبي الفريق راحة سلبية عقب التعادل أمام كهرباء الإسماعيلية في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

واستقر الجهاز الفني على منح اللاعبين راحة حتى يوم الجمعة المقبل، على أن يستأنف الفريق تدريباته بداية من السبت استعدادًا للمباراة القادمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة، والمقرر إقامتها يوم السبت 20 ديسمبر 2025.

مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

انتهت مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3 على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء شهد إثارة كبيرة خاصة خلال الشوط الثاني.

وخطف محمد السيد "شيكا" مهاجم كهرباء الإسماعيلية الأضواء بعد تسجيله هاتريك لفريقه، حيث تمكن من قلب مجريات اللقاء بتسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 72 و78.

وجاء الهدف الثاني من ضربة رأس إثر ركنية نفذها عصام الفيومي، قبل أن يختتم "شيكا" الثلاثية بهدف ثالث مستغلًا عرضية متقنة من علي سليمان داخل منطقة الجزاء.