محافظات

المحافظ يُكرم المتفوقين دراسيا من أبناء بني سويف بدور الرعاية

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

في أجواء يسودها الود والتقدير، كرم اليوم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عدداً من أبنائه من المودعين بدور الأيتام والرعاية الاجتماعية على مستوى المحافظة، من المتفوقين والمتميزين دراسياً في مختلف المراحل التعليمية (الجامعات، الثانوية العامة والفنية، والإعدادية)، تقديراً لجهودهم وتحفيزاً لهم لمواصلة النجاح والتميز.
 

 وخلال التكريم، حرص المحافظ أن يكون قريباً منهم، موجهاً لهم كلمات أبوية حافلة بالتشجيع:

"أنتم أبنائي، وفخور بكم وبما حققتموه.. نجاحكم أكبر رسالة قوة وأمل للجميع، وسنكون دائماً داعمين لكم في طريقكم نحو المستقبل."

وأثناء التكريم، لاحظ المحافظ رغبة بعض الأبناء في الحديث معه على انفراد، فبادر باصطحابهم إلى مكتبه ليستمع إليهم بكل اهتمام، حيث عبروا عن مطالبهم واحتياجاتهم التي تمثلت في توفير هواتف محمولة، حقائب دراسية، ملابس جديدة، واستكمال تجهيز إحدى الفتيات المقبلات على الزواج.، وقد استمع المحافظ إلى طموحاتهم وأحلامهم المستقبلية، مؤكداً لهم دعمه الكامل لتحقيقها.


 حيث التف الأبناء حول المحافظ، يحكون له عن طموحاتهم وأمنياتهم، بينما طمأنهم بأن المحافظة ستقف بجانبهم دائماً، وكلف مكتبه والدكتورة شيماء كرم مدير وحدتي شئون المرأة والطفولة بمتابعة تنفيذ هذه الطلبات في أسرع وقت، باعتبارها ليست مجرد رغبات شخصية، بل دعماً عملياً لهم لمواصلة التعليم والاندماج في المجتمع.


كما شهد التكريم حضور هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، محمد سيد رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية المؤسسات، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة التي تجسد أسمى معاني الإنسانية وتؤكد اهتمام الدولة برعاية أبنائها في كل المراحل.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

