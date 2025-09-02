بني سويف: ضبط أدوية مجهولة المصدر وعقاقير مخدرة في حملة مكبرة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية تكثيف الحملات الرقابية المشتركة لمواجهة أي مخالفات تهدد صحة المواطنين أو تمس سلامتهم، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي محاولات لتداول أدوية مجهولة المصدر أو غير مرخصة، وذلك ضمن خطة الدولة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات الغش التجاري والاتجار غير المشروع في الأدوية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، والمتضمن الإشارة إلى تنفيذ حملة مشتركة بمشاركة مديرية التموين وهيئة سلامة الدواء وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المخالفة، شملت 411 أمبول مخدر مدرج "جدول"، بالإضافة إلى ما يقرب من 5700 وحدة دواء مجهولة المصدر وغير مرخصة، وذلك بالمخالفة للقوانين المنظمة لتداول الأدوية والعقاقير الطبية.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على النيابة لمباشرة التحقيقات.