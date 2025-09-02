بني سويف.. الارتقاء بمنظومة الطوارئ والإسعاف

استقبل الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بمكتبه، الدكتور مصطفى محمود مدير إقليم شمال الصعيد بهيئة الإسعاف المصرية، والدكتور هانى همام مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مديرية الصحة وهيئة الإسعاف.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات دعم غرف الطوارئ والعمليات بالمستشفيات، بالتنسيق مع غرفة عمليات الإسعاف لتحقيق سرعة التدخل في الحوادث والأزمات، بما يتماشى مع خطة الدولة في الارتقاء بمنظومة الطوارئ.

وأكد وكيل وزارة الصحة حرصه على استمرار التعاون الفعّال مع هيئة الإسعاف المصرية، مشيدًا بجهود أطقم الإسعاف ودورهم الحيوي في إنقاذ الأرواح، والجهود المتواصلة التي تبذلها أطقم الإسعاف في الميدان، وما يتحملونه من مشقة ومسؤولية في الظروف المختلفة.

فيما أعرب مدير إقليم شمال الصعيد عن تقديره لدعم للدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف وتعاونه المستمر من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هناك تدريب للأطقم الطبية والفنية باستمرار، بما يضمن تقديم خدمة إسعافية سريعة وآمنة للمواطنين.