قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفجار قرب سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر.. واتهامات للحوثيين
مشاجرة داخل نادي الزمالك تنتهي بإصابة سيدة ونقلها إلى المستشفى
أفضل طريقة لتناول فيتامين د.. نصائح الخبراء لتحقيق أقصى استفادة
كيف كان النبي يقوم الليل؟.. عدد ركعاتها ووقتها وفضلها
السكة الحديد تفصل مشرفين بسبب إهمال جسيم أثر على حركة القطارات
انقطاع الكهرباء والاتصالات.. انفجار ضخم في مستودع ذخيرة بمصراتة الليبية
زلزال بقوة 6 ريختر يهز العاصمة الباكستانية إسلام آباد
بوجى عجلات العربة.. الكشف عن أسباب انقلاب قطار ركاب الضبعة
هل استقر الأهلي على ابن النادي؟.. حقيقة مخاطبة الخطيب لـ البدري وموقف تشافي
اغتيال قيادات الحوثيين يشعل التوتر.. والشرق الأوسط أمام تصعيد خطير
أغلى العملات العربية سعرا في مصر
حكم غش حلاوة المولد النبوي الشريف؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| مؤتمر مستقبل الخدمة الاجتماعية.. وتسليم شهادات البرنامج التدريبي

أ.د هنداوي عبداللاهي عميد خدمة إجتماعية بني سويف
أ.د هنداوي عبداللاهي عميد خدمة إجتماعية بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها فى التقرير التالي:
 

الثلاثاء بجامعة بني سويف.. مؤتمر مستقبل الخدمة الاجتماعية والتخصصات البينية بين الممارسة والتنظير
تعقد كلية الخدمة الاجتماعية التنموية جامعة بني سويف ، الثلاثاء المقبل ، مؤتمرها العلمي الأول بمناسبة مرور ١٠ سنوات علي تأسيسها بعنوان “مستقبل الخدمة الاجتماعية والتخصصات البينية بين الممارسة والتنظير ”. وذلك بالمسرح الكبير بمقر جامعة بني سويف

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر ٦٥ ورقه عمل وبحث حول موضوع المؤتمر الذي يأتي ترجمة لرؤية وزارة  التعليم العالي في مصر بشان التخصصات البينية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية إدخال تخصصات جديده تواكب التطورات واحتياجات سوق العمل .

وأعلن د. طارق علي رئيس الجامعة  ان هذا المؤتمر فريد من نوعه من حيث الموضوع وذلك من اجل تطوير وتحديث البرامج التعليمية المرتبطة بالخدمة الاجتماعية .

فيما قال  الدكتور هنداوي عبداللاهي حسن  عميد الكلية، إن هذا المؤتمر ترجمة مباشرة لرؤية الدولة المصرية بقياده فخامة الرئيس حول الاهتمام بايجاد تخصصات جديده وبرامج بيني تواكب متطلبات العصر الحديث .

محافظ بني سويف يشهد تسليم شهادات برنامج تدريبي ويُطلق مبادرة Expert Hub

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فعاليات تسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي لتأهيل العاملين بالقطاع الحكومي وتنمية وبناء القدرات الرقمية، ضمن برنامج التطوير المؤسسي الرقمي لمحافظات مصر، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة بني سويف، في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة واستراتيجية التحول الرقمي.

جاء ذلك بحضور بلال حبش، نائب المحافظ، الدكتور مؤمن العشماوي، مستشار نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، والدكتور محمد طه، منسق التدريب بالمكتب الفني بالمحافظة، وممثلي الشركات المُنفذة للتدريب من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
بتوجيهات من محافظ بني سويف.. استجابة عاجلة لوقف تسرب مياه بمقابر ميدوم
تحركت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بشكل عاجل، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، للتعامل مع مشكلة تسرب مياه بمحيط جزء من مقابر قرية ميدوم التي تخص قرية إفوة، وذلك بسبب صرف الأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة والمرتفعة عنها"بحسب المراجعة الفنية المبدئية".

وقد نفذت فرق الوحدة المحلية إجراءات فورية شملت استخدام المعدات لسحب المياه من محيط المقابر، وإنشاء ساتر ترابي لمنع سريان المياه داخلها، مع العمل على تطهير مجرى خاص لتصريف المياه إلى خارج نطاق المقابر.

بني سويف خدمة اجتماعية بني سويف جامعة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم غدًا.. هذه العقود لا ينطبق عليها الزيادة الجديدة

تنفيذ قانون الإيجار القديم غدًا.. هذه العقود لا ينطبق عليها الزيادة الجديدة

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش لسد العجز في المدارس

معاشات

حالات قطع المعاش وفق قانون التأمينات والمعاشات

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

أرشيفية

إذاعة جيش الاحتلال: طائرة إسرائيلية ألقت قنبلة عن طريق الخطأ قرب موقع للجيش في غزة

تشافي

انفراد.. أول تعليق من وكيل تشافي على أنباء ترحيبه بتدريب الأهلي

بعد تخفيضها.. أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار بالبنك الأهلي وبنك مصر

بعد تخفيضها.. أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار بالبنك الأهلي وبنك مصر

خوسية ريبيرو

خالد طلعت: اقالة خوسيه ريبيرو من تدريب الأهلي رسميا

ترشيحاتنا

الفنان سامي مغاوري

سامي مغاوري يكشف كواليس شخصيته في فيلم ماما وبابا

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تثير الجدل: فستان عارٍ مع نصف حجاب

الفنان كريم مغاوري

كريم مغاوري: تعبان جدا.. ادعولي

بالصور

منهم مى عز الدين و إليسا .. تعرف على أبرز عازبات الوسط الفني

عازبات الوسط الفني
عازبات الوسط الفني
عازبات الوسط الفني

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حالتي وفـ.اة و6 مصــ..ابين.. تفاصيل حادث خط غاز أبو سلطان بالإسماعيلية

عمرو دياب في لبنان

بستناها من السنة للسنة.. ماذا قال عمرو دياب عن حفله في بيروت

ايمان عبد اللطيف

إسـ.ـرائـ.يل تعلن اغتــ.يـال أبو عبيــدة متحدث كتائب القسام

ايمان عبد اللطيف

أسعار الفايدة الجديدة.. إعلان رسمي من بنكي مصر والأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد