أخبار بني سويف| مؤتمر مستقبل الخدمة الاجتماعية.. وتسليم شهادات البرنامج التدريبي

نشر موقع صدى البلد عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها فى التقرير التالي:



الثلاثاء بجامعة بني سويف.. مؤتمر مستقبل الخدمة الاجتماعية والتخصصات البينية بين الممارسة والتنظير

تعقد كلية الخدمة الاجتماعية التنموية جامعة بني سويف ، الثلاثاء المقبل ، مؤتمرها العلمي الأول بمناسبة مرور ١٠ سنوات علي تأسيسها بعنوان “مستقبل الخدمة الاجتماعية والتخصصات البينية بين الممارسة والتنظير ”. وذلك بالمسرح الكبير بمقر جامعة بني سويف

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر ٦٥ ورقه عمل وبحث حول موضوع المؤتمر الذي يأتي ترجمة لرؤية وزارة التعليم العالي في مصر بشان التخصصات البينية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية إدخال تخصصات جديده تواكب التطورات واحتياجات سوق العمل .

وأعلن د. طارق علي رئيس الجامعة ان هذا المؤتمر فريد من نوعه من حيث الموضوع وذلك من اجل تطوير وتحديث البرامج التعليمية المرتبطة بالخدمة الاجتماعية .

فيما قال الدكتور هنداوي عبداللاهي حسن عميد الكلية، إن هذا المؤتمر ترجمة مباشرة لرؤية الدولة المصرية بقياده فخامة الرئيس حول الاهتمام بايجاد تخصصات جديده وبرامج بيني تواكب متطلبات العصر الحديث .

محافظ بني سويف يشهد تسليم شهادات برنامج تدريبي ويُطلق مبادرة Expert Hub

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فعاليات تسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي لتأهيل العاملين بالقطاع الحكومي وتنمية وبناء القدرات الرقمية، ضمن برنامج التطوير المؤسسي الرقمي لمحافظات مصر، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة بني سويف، في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة واستراتيجية التحول الرقمي.

جاء ذلك بحضور بلال حبش، نائب المحافظ، الدكتور مؤمن العشماوي، مستشار نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، والدكتور محمد طه، منسق التدريب بالمكتب الفني بالمحافظة، وممثلي الشركات المُنفذة للتدريب من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

بتوجيهات من محافظ بني سويف.. استجابة عاجلة لوقف تسرب مياه بمقابر ميدوم

تحركت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بشكل عاجل، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، للتعامل مع مشكلة تسرب مياه بمحيط جزء من مقابر قرية ميدوم التي تخص قرية إفوة، وذلك بسبب صرف الأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة والمرتفعة عنها"بحسب المراجعة الفنية المبدئية".

وقد نفذت فرق الوحدة المحلية إجراءات فورية شملت استخدام المعدات لسحب المياه من محيط المقابر، وإنشاء ساتر ترابي لمنع سريان المياه داخلها، مع العمل على تطهير مجرى خاص لتصريف المياه إلى خارج نطاق المقابر.