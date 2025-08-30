قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار جنوب سيناء| ضبط 1.7 طن مخدرات بحوزة أخطر تاجر.. والجبهة الوطنية تطلق برنامجا تدريبيا عن الانتخابات
أول ظهور لـ حسن شحاتة بعد تعافيه من الوعكة الصحية الأخيرة
مضغوط نفسيًا.. أحمد ياسر يعلق على مستوى زيزو في مباراة المحلة
أخبار بني سويف| افتتاح مسجد النور بقرية البهسمون.. والمحافظ يبحث مطالب المواطنين بعد صلاة الجمعة
أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت
كنز إسكوبار المفقود | حكاية 600 مليون دولار أحيت أسطورة بارون المخدرات.. تفاصيل مثيرة
هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي؟.. فعله عامة المسلمين عبر القرون
محسن صالح: لو تأخرت إقالة كولر مباراة واحدة كان الأهلي خسر الدوري
أسعار ومواصفات تويوتا كامري 2025 في السعودية
السيطرة على حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي بالجمالية
إنت فين يا عمر؟.. محمد عمارة يفتح النار على نجم الأهلي
حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة عليه
محافظات

أخبار بني سويف| افتتاح مسجد النور بقرية البهسمون.. والمحافظ يبحث مطالب المواطنين بعد صلاة الجمعة

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها فى التقرير التالي:
 

محافظ بني سويف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز ويبحث مطالب المصلين ومشكلاتهم
أدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، حيث استوقفه عقب الصلاة عدد من المصلين من مختلف الفئات العمرية، بينهم شباب وكبار السن وبعض ذوي الهمم، وعرضوا عليه عدداً من المطالب والمشكلات، تنوعت ما بين مطالب شخصية تتعلق بإنهاء بعض الإجراءات الحكومية، وأخرى مرتبطة بالخدمات والمرافق العامة، ومقترحات لتحسين مستوى الخدمات ببعض المناطق.

وخلال اللقاء، حرص المحافظ على الاستماع لكافة المطالب والمقترحات، ووجّه مكتبه باستلام الطلبات من المواطنين وتدوين أرقام هواتفهم للتواصل والمتابعة، كما وجّه السكرتير العام اللواء حازم عزت بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات في بعض الموضوعات الحيوية، وكلف اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد بمتابعة موضوعات أخرى لضمان سرعة التنفيذ.

افتتاح مسجد النور بقرية البهسمون ببني سويف بتكلفة 4 ملايين جنيه
أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة اهناسيا لافتتاح مسجد النور بقرية البهسمون، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

وأقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 268 مترا "إحلال وتجديد" وبتكلفة 4 ملايين جنيه "جهود ذاتية" ، وذلك في حضور: أحمد عبد الصمد نائب رئيس الوحدة المحلية، وعدد من مسئولي مديرية الأوقاف، والوحدة المحلية، وبعض القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية.

حصول وحدتي السلطاني وقاي ببني سويف على اعتماد جودة التأمين الصحي الشامل
هنّأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،القطاع الصحي بالمحافظة ،بحصول كل من وحدة طب أسرة " السلطاني " مركز ببا ، ووحدة طب الأسرة بقرية قاي باهناسيا ، على اعتماد الجودة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ضمن (30) منشأة صحية تم اعتمادها على مستوى محافظات الجمهورية، وفقًا لأحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد.

بني سويف صحة بني سويف أوقاف بني سويف

أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت

طريقة عمل لحمة الرأس على البخار: وصفة تراثية بطابع صحي

برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025.. تواصل مع من يسكن قلبك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 30 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

