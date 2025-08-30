أخبار بني سويف| افتتاح مسجد النور بقرية البهسمون.. والمحافظ يبحث مطالب المواطنين بعد صلاة الجمعة

نشر موقع صدى البلد عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها فى التقرير التالي:



محافظ بني سويف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز ويبحث مطالب المصلين ومشكلاتهم

أدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، حيث استوقفه عقب الصلاة عدد من المصلين من مختلف الفئات العمرية، بينهم شباب وكبار السن وبعض ذوي الهمم، وعرضوا عليه عدداً من المطالب والمشكلات، تنوعت ما بين مطالب شخصية تتعلق بإنهاء بعض الإجراءات الحكومية، وأخرى مرتبطة بالخدمات والمرافق العامة، ومقترحات لتحسين مستوى الخدمات ببعض المناطق.

وخلال اللقاء، حرص المحافظ على الاستماع لكافة المطالب والمقترحات، ووجّه مكتبه باستلام الطلبات من المواطنين وتدوين أرقام هواتفهم للتواصل والمتابعة، كما وجّه السكرتير العام اللواء حازم عزت بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات في بعض الموضوعات الحيوية، وكلف اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد بمتابعة موضوعات أخرى لضمان سرعة التنفيذ.

افتتاح مسجد النور بقرية البهسمون ببني سويف بتكلفة 4 ملايين جنيه

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة اهناسيا لافتتاح مسجد النور بقرية البهسمون، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

وأقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 268 مترا "إحلال وتجديد" وبتكلفة 4 ملايين جنيه "جهود ذاتية" ، وذلك في حضور: أحمد عبد الصمد نائب رئيس الوحدة المحلية، وعدد من مسئولي مديرية الأوقاف، والوحدة المحلية، وبعض القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية.

حصول وحدتي السلطاني وقاي ببني سويف على اعتماد جودة التأمين الصحي الشامل

هنّأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،القطاع الصحي بالمحافظة ،بحصول كل من وحدة طب أسرة " السلطاني " مركز ببا ، ووحدة طب الأسرة بقرية قاي باهناسيا ، على اعتماد الجودة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ضمن (30) منشأة صحية تم اعتمادها على مستوى محافظات الجمهورية، وفقًا لأحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد.