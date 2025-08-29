محافظ بني سويف يناقش إجراءات تشغيل عيادة علاج أمراض الروماتيزم والمناعة بمستشفى الصدر

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية دعم منظومة الصحة بالمحافظة، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي ، من خلال الالتزام بالمعايير الصحية ورفع كفاءة الأداء داخل كافة المنشآت الطبية من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ووحدات الرعاية الأساسية، مشيرا إلى أن تحسين الخدمة الصحية يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببذل قصارى الجهد لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين

جاء ذلك خلال لقائه وكيل وزارة الصحة الدكتور هاني جميعة، لمتابعة مستجدات الإجراءات التي تنفذها في المديرية لتحسين مستوى الخدمة الطبية والعلاجية التي يقدمها مستشفى الأمراض الصدرية بمدينة بني سويف ، لاسيما بعد تشغيل عيادة الروماتيزم والمناعة وآلام المفاصل ، لتقديم خدمة طيبة تليق بالمواطن السويفي.



وأوضح "جميعة" أن المستشفى يعتبر مركزا متكاملاً لتشخيص وعلاج آلام المفاصل والعمود الفقري والعضلات _ وسوف يعمل 3 أيام في الأسبوع وهي (السبت ، الأحد، الخميس) ويقوم على إداراته وتشغيله فريق عمل من اطباء الروماتيزم كما يوجد عيادة للعلاج الطبيعى بها أحدث الاجهزة على مستوى المحافظه يقوم بإدارتها وتشغيلها اطباء العلاج الطبيعى بالمستشفى والتى تعمل على مدار الاسبوع فى الفترتين الصباحية والمسائية وتستقبل جميع الحالات.