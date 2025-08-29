قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل ينتقل عمر مرموش إلى توتنهام؟.. شبكة إنجليزية تكشف مفاجأة
رسميا.. استدعاء كريستيانو رونالدو مع البرتغال
ترامب يسحب الحماية الرسمية من نائبة الرئيس السابق كامالا هاريس
50 ألف جنيه للفتح الخاص لقاعة المتحف القومي للحضارة المصرية
وظائف جديدة بمشروع المونوريل.. قدم الآن
تعليق أمنية الحسيني لاعبة الجودو بعد تحقيقها فضية الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين
ماكرون: المبعوث الفرنسي سيزور لبنان عند إقرار حكومته خطة الجيش لحصر السلاح
8 ملايين طن.. إجراءات عاجلة من الحكومة لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان
الكرملين: عملية التفاوض بشأن أوكرانيا غير نشطة الآن
الصادرات الجوية بمطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأحجار الكريمة النادرة
هتاخد شقة أو محل.. شروط تخصيص الوحدات البديلة بالإيجار القديم
محافظ بني سويف يناقش إجراءات تشغيل عيادة علاج أمراض الروماتيزم والمناعة بمستشفى الصدر

محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة
محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية دعم منظومة الصحة بالمحافظة، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي ، من خلال الالتزام بالمعايير الصحية ورفع كفاءة الأداء داخل كافة المنشآت الطبية  من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ووحدات الرعاية الأساسية، مشيرا إلى أن تحسين الخدمة الصحية يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببذل قصارى الجهد لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين 
جاء ذلك خلال لقائه  وكيل وزارة الصحة الدكتور هاني جميعة، لمتابعة مستجدات الإجراءات التي تنفذها في المديرية لتحسين مستوى الخدمة الطبية والعلاجية التي يقدمها مستشفى الأمراض الصدرية بمدينة بني سويف ، لاسيما بعد تشغيل عيادة الروماتيزم والمناعة وآلام المفاصل ، لتقديم خدمة طيبة تليق بالمواطن السويفي. 
 

وأوضح "جميعة" أن المستشفى   يعتبر مركزا متكاملاً  لتشخيص وعلاج  آلام المفاصل والعمود الفقري والعضلات _ وسوف يعمل 3 أيام في الأسبوع وهي (السبت ، الأحد، الخميس) ويقوم على إداراته وتشغيله فريق عمل من اطباء الروماتيزم كما يوجد عيادة للعلاج الطبيعى بها أحدث الاجهزة على مستوى المحافظه يقوم بإدارتها وتشغيلها اطباء العلاج الطبيعى بالمستشفى والتى تعمل على مدار الاسبوع فى الفترتين الصباحية والمسائية وتستقبل جميع الحالات.

