توزيع أجهزة تعويضية على ذوي الهمم في بني سويف

بني سويف : محمد عبدالحليم

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور محمد علي جبر معاون المحافظ منسق عام مبادرة "حياة كريمة"ببني سويف،في حضور الاحتفالية التي تم تنظيمها بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي، بدعم وتمويل من مؤسسة صالح عبد الله كامل الإنسانية وتنفيذ من مؤسسة  مصر الخير ، لتسليم أجهزة تعويضية لذوي الهمم من أبناء محافظة يني سويف

حضر الاحتفالية_التي أقيمت تحت رعاية المحافظ"د.محمد هاني غنيم"بقاعة مناسبات بمدينة بني سويف _كل من:الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي،الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير،  مي سليمان ممثل مؤسسة صالح كامل الإنسانية،ادأحمد حلمي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ببني سويف.

وفي كلمته نقل"جبر"تحيات وتقدير المحافظ"د.محمد هاني غنيم"للحاضرين والمشاركين والقائمين على تنظيم الفعالية،والتي تأتي  ضمن خطة المحافظة لتعظيم التعاون مع المجتمع المدني ،مؤكدا دعم المحافظة لكافة المبادرات والجهود التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الشريكة من المجتمع المدني والقطاع الخاص ، لا سيما أن ملف دعم ذوي الإعاقة يأتي في مقدمة ركائز عمل وأهداف المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية  بتوفير كل وسائل الراحة وممارسة  الحياة بشكل طبيعي.

فيما أعرب مسؤولو مؤسستي صالح عبد الله كامل الإنسانية ومصر الخير عن تقديرهم للمحافظ"د.محمد هاني غنيم"وحرصه الواضح على دعم الأشخاض ذوي الإعاقة بالمحافظة من خلال توفير كافة التسهيلات لمنظمات المجتمع المدني التي تستهدف تقديم الرعاية والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والحركية لتيسير سبل الحياة لهم.

وفي ختام الاحتفالية، شارك معاون محافظ بني سويف في مراسم تسليم عدداً من الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقات السمعية والحركية ،والتي شملت 59 سماعة أذن طبية و7 أطراف صناعية ومساعدات حركة ، للتيسير عليهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ودمجهم في المجتمع.

كيا K4 إم شيرى اريزو 8 موديل 2026

تختار ايه .. كيا K4 إم شيرى اريزو 8 موديل 2026

علاقة ديفيد بيكهام بعالم السيارات

سفير لمازيراتي.. علاقة ديفيد بيكهام بعالم السيارات

هيونداي إلنترا موديل 2019

هيونداي إلنترا أوتوماتيك تلامس المليون جنيه

فاطمة ناعوت وإعلاميو ماسبيرو أبرز الحضور.. انهيار ابنة عاطف كامل بجنازته

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة

تموين الشرقية..ضبط 3 أطنان دقيق وسكر و300 زجاجة زيت طعام بمركز الحسينية

أسد المصريين أحمد ميدو

أسد مصري بالخارج.. حكاية أحمد عبدالقادر ميدو بطل مواجهة إخوان لندن

طبيب ولادة وأغاني المهرجانات

من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

