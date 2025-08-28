بني سويف .. تكريم عامل مزلقان السادات بمكافأة 150 ألف جنيه

قامت مديرية التضامن الاجتماعي في بني سويف برئاسة هبة الجلالي وكيل الوزارة، بالإشراف على تكريم السيد طارق محمد برس عامل مزلقان السادات، تقديرًا لشجاعته وإنقاذه شابًا من الموت المحقق أسفل عجلات القطار.

حيث نظمت جمعية الأورمان حفل التكريم وأهدت البطل شهادة تقدير ومكافأة مالية قدرها 150 ألف جنيه، تأكيدًا على تقدير المجتمع المدني لهذه النماذج المشرّفة التي تعكس أسمى معاني الإنسانية والتفاني في أداء الواجب.

أثنى محافظ بني سويف على الدور الفاعل لجمعية الأورمان في دعم توجهات الدولة وخطة المحافظة لإبراز النماذج الإيجابية والمشرفة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لترسيخ قيم العطاء والإخلاص.

من جانبها، أكدت وكيلة وزارة التضامن أن المديرية ستظل داعمة لكل من يقدم نموذجًا يحتذى به في الإخلاص والتضحية، تنفيذًا لتكليفات محافظ بني سويف الذي شدد على سرعة تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة له، لافتة إلى أن مكتبها مفتوح أمامه وأمام جميع المواطنين لتقديم المساندة وتذليل أي عقبات.

فيما أعرب مسؤولو جمعية الأورمان عن اعتزازهم بالمشاركة في هذا التكريم، مشيدين بالدعم الكبير الذي يقدمه محافظ بني سويف لجهود المجتمع المدني في مختلف القضايا الخدمية والتنموية ضمن خطة المحافظة لتعزيز التكافل الاجتماعي.



