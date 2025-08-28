طلاب جامعة بني سويف يحصدون المركز الثاني في ملتقى الابتكار المستدام

أعلن الدكتور طارق علي القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف، فوز طلاب إدارة النشاط العلمي بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في الملتقى القمي الأول للابتكار المستدام، الذي استضافته جامعة طنطا بمشاركة تنافسية قوية من أكثر من 20 جامعة مصرية، وذلك تحت إشراف الكابتن محمد فاروق مدير عام إدارة رعاية الشباب.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف أن الملتقى مثّل منصة وطنية جمعت طلاب الجامعات المصرية في ساحة واحدة لعرض أفكارهم وحلولهم المبتكرة لمشكلات العالم المعاصر، بين عشرات المشروعات ومئات العقول المبدعة. وقد نجح وفد طلاب الجامعة في ترك بصمة مميزة ورسّخوا صورة مشرقة عن قدرة الشباب الجامعي على منافسة كبرى العقول العلمية.

وفاز بالمركز الثاني مشروع بعنوان "ملابس المستقبل" للطالب عبد الرحمن علي فتحي من كلية العلوم، والذي يعد نقلة نوعية في مجال صناعة النسيج، حيث ابتكر فكرة لملابس ذاتية التنظيف، مقاومة للبكتيريا والميكروبات، تسهم في الحفاظ على استدامة البيئة وتقلل من استخدام الأصباغ الصناعية الضارة.

كما قدّم الطلاب عددًا من المشاريع المميزة في مجالات متعددة، منها ابتكار طبي ينقذ الأرواح للطالب حسام الدين أحمد محمود من كلية التكنولوجيا والتعليم، حيث صمّم روبوتًا ذكيًا يقيس درجة حرارة الجسم عن بُعد، ويرصد نبضات القلب، ويُجري رسم قلب لحظي على مدار الساعة، مع إمكانية متابعة الطبيب لحالة المريض عن بعد عبر تطبيق على الهاتف المحمول.

وفي مجال السيارات الكهربائية، قدّم الطالب يوسف عادل سيد من كلية الحاسبات فكرة مبتكرة للشحن الذاتي لبطاريات السيارات الكهربائية، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز من انتشار هذه السيارات، ويسهم في تقليل الاعتماد على محطات الشحن التقليدية، لتكون مصر جزءًا من مستقبل النقل الأخضر.

وتحت شعار "يد تمنح الأمل" ابتكر الطالب محمود علي كمال من كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي يدًا صناعية يتم التحكم فيها عبر أوامر صوتية لمساعدة ذوي الإعاقة الحركية، وهو ابتكار يعكس البعد الإنساني للتكنولوجيا حين تمتزج بالرحمة لتصبح وسيلة لتغيير حياة الآخرين.

وأكد الدكتور طارق علي أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأبحاث والدراسات العلمية، وتحرص على تشجيع الطلاب على المشاركة الفعّالة في الأنشطة والمسابقات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز لا يقتصر على كونه جائزة أو تكريمًا، بل يمثل رسالة واضحة بأن الشباب الجامعي قادر على صناعة المستقبل، وأن الإبداع حين يُمنح الفرصة والدعم يتحول إلى إنجاز يغير الواقع.