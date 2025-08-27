قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جمال شعبان: الإعلامي عاطف كامل مات بسبب الزعل
الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام بعد اتهامات بمخالفات في أرض الفرع الجديد| تفاصيل
الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت في إعادة الشيوخ.. والنتيجة 4 سبتمبر
من الحب ما قتل.. حقيقة عودة شيرين لحسام حبيب
طفلة الشيبسي تتصدر السوشيال ميديا.. ووالدها: بنتي حنينة بالفطرة
برلمانية: زيارة رئيس الإمارات لمصر تدفع التعاون الاستثماري والمشروعات التنموية
بتكلفة 7.8 مليون جنيه .. افتتاح المركز التكنولوجي الجديد بالمنيا لخدمة المواطنين
التحالف الوطني للعمل الأهلي يرسل 67 ألف طن مساعدات إنسانية لغزة خلال عامين
البابا تواضروس: الخطية تتسبب في "جوع قلبي وإيماني".. وشبعنا الحقيقي بيد الله
حقن فيلر وبوتكس مغشوشة.. القصة الكاملة لوفاة عروس حلوان داخل مركز تجميل بالمهندسين
الدبلوماسية المصرية تنتصر في لندن.. كرامة المصريين خط أحمر لا يمس
جارناتشو يقترب من الانتقال إلى تشيلسي في صفقة كبرى
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بني سويف يتابع غلق اللجان في ختام اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة" ختام اليوم الأول من جولة الإعادة"بالنظام الفردي"لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، ويتنافس فيها مرشحان  من حزبي الجبهة الوطنية والوعي،حيث بدأت عملية الاقتراع في الـتاسعة صباحا،وسط إجراءات تأمين بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية وتحت إشراف قضائي ، ووفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وذلك ،في حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور أشرف حماد مقرر غرفة العمليات الرئيسية ، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ وباقي أعضاء الغرفة من الجهات التنفيذية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

 

واطمأن المحافظ على إجراءات غلق اللجان الفرعية بالمقار الانتخابية على مستوى المحافظة ،التي أغلقت الساعة 9 مساء ،حيث قام رؤساء اللجان بإغلاق الصناديق،وتحرير محاضر الغلق والتي تحتوى على أعداد الناخبين ممن  أدلوا  بأصواتهم على مدار اليوم،وحفظ بطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة الأوراق والكشوف الخاصة بعملية الاقتراع وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات،وذلك وسط إجراءات تأمين بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية المعنية،تمهيدا لفتح باب اللجان  في الوقت المقرر صباح الغد .

تجدر الإشارة إلى أن المحافظة قد أتمت استعداداتها لجولة الإعادة ، حيث يبلغ إجمالي عدد الناخبين  أكثر من 2 مليون و80 ألف ناخب وناخبة ممن يحق لهم التصويت، موزعين على 371 لجنة فرعية داخل 368 مقراً انتخابيا على مستوى المحافظة، حيث تمت مراجعة كافة الترتبيات والتجهيزات النهائية علي المقار الانتخابية بجميع المراكز والقري بنطاق المحافظة، والاطمئنان على جاهزيتها، والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، ومتابعة المنظومة من خلال مركز السيطرة الموحد و غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بخلاف غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية.

