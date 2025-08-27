قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابطة الأندية تعلن أفضل 4 أهداف في الجولة الرابعة من الدوري المصري
الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن أرض فرع 6 أكتوبر
مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعودون إلى إيران
كيف نحتفل بمولد النبي؟.. عمرو الورداني: لا يقتصر على القصائد والإنشاد
بعد الإفراج عنه.. أحمد عبد القادر ميدو: شكرًا رئيس مصر البطل.. طول عمرنا إيد واحدة ضد الشر
تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة فيهين في كأس ألمانيا
بعد قرار الحكومة.. إنشاء إدارة الإيجار والسكن البديل لتلقي طلبات المستأجرين
عبير الشربيني: الصحراء الغربية منطقة واعدة لاكتشاف البترول
الوطنية للانتخابات: لا شكاوى في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ
بين البينين.. مفاجأة جديدة للكينج محمد منير
آثار حقن بالفخذين والبطن.. ماذا قال التقرير الطبي لـ عروس حلوان
إسرائيل تطالب بسحب تقرير الأمم المتحدة لحالة المجاعة في غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

محافظ بني سويف: نسب الإقبال جيدة بجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
محمود محسن

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن العملية الانتخابية في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ تسير بشكل طيب ومنتظم منذ انطلاقها في الساعة التاسعة من صباح اليوم.

وأوضح أن جميع اللجان الانتخابية بالمحافظة قد فتحت أبوابها في موعدها دون أي تأخير، مشيرًا إلى أن نسب الإقبال حتى الآن تُعد جيدة، خاصة في ظل الأجواء الهادئة والتنظيم الجيد داخل المقار الانتخابية.

وأضاف المحافظ، في تصريحات من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة بني سويف، مع محمد حفيظ مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن عدد اللجان الانتخابية بالمحافظة يبلغ 271 لجنة موزعة على 268 مقرًا انتخابيًا، ويبلغ عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت نحو 2,280,000 ناخب.

وأشار إلى أن الانتخابات تسير بصورة متميزة بين مرشحي الإعادة، مع وجود متابعة ميدانية مستمرة من رؤساء المراكز والمدن والقرى.

وذكر، أن غرفة العمليات الرئيسية تقوم بدور محوري في متابعة سير العملية الانتخابية، حيث تتولى الإشراف على فتح وغلق اللجان، ومراقبة انتظام العملية عبر البث المباشر من مركز السيطرة، إلى جانب التنسيق المستمر مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية للتأكد من تذليل أي عقبات قد تواجه سير الانتخابات
 

محمد هاني غنيم محافظ بني سويف العملية الانتخابية جولة الإعادة مجلس الشيوخ

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

أعضاء الشبكة

المساج الحرام.. كواليس سقوط شبكة دعارة في الحي الراقي

الزمالك

حلم منذ 25 عاما.. الزمالك يستعرض المستندات الرسمية الخاصة بموافقات أرض أكتوبر

الهيئة الوطنية للإنتخابات

الوطنية للانتخابات: المواطن المصري حريص على المشاركة في العملية الانتخابية بجولة الإعادة لمجلس الشيوخ

المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للإنتخابات

الهيئة الوطنية: لا تجاوزات في التصويت.. والنتائج تعلن قريبا

تخطى الـ 200 ألف جنيه .. هنا الزاهد تستعرض جمالها عبر انستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

صدمة الحلقة الأخيرة من Just" You".. سارة بين الصدمة والخيال

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

صبا مبارك رفقة كريم فهمى وزوجته

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

بإطلالات ملفتة .. خالد عليش وزوجته فى اليونان

خالد عليش
خالد عليش
خالد عليش

ياسمين رئيس وزوجها

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

