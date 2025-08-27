محافظ بني سويف: نسب الإقبال جيدة بجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن العملية الانتخابية في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ تسير بشكل طيب ومنتظم منذ انطلاقها في الساعة التاسعة من صباح اليوم.

وأوضح أن جميع اللجان الانتخابية بالمحافظة قد فتحت أبوابها في موعدها دون أي تأخير، مشيرًا إلى أن نسب الإقبال حتى الآن تُعد جيدة، خاصة في ظل الأجواء الهادئة والتنظيم الجيد داخل المقار الانتخابية.

وأضاف المحافظ، في تصريحات من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة بني سويف، مع محمد حفيظ مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن عدد اللجان الانتخابية بالمحافظة يبلغ 271 لجنة موزعة على 268 مقرًا انتخابيًا، ويبلغ عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت نحو 2,280,000 ناخب.

وأشار إلى أن الانتخابات تسير بصورة متميزة بين مرشحي الإعادة، مع وجود متابعة ميدانية مستمرة من رؤساء المراكز والمدن والقرى.

وذكر، أن غرفة العمليات الرئيسية تقوم بدور محوري في متابعة سير العملية الانتخابية، حيث تتولى الإشراف على فتح وغلق اللجان، ومراقبة انتظام العملية عبر البث المباشر من مركز السيطرة، إلى جانب التنسيق المستمر مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية للتأكد من تذليل أي عقبات قد تواجه سير الانتخابات

