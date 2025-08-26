محافظ بني سويف يكلف وكيل التضامن بتقديم واجب العزاء والدعم للأم التي فقدت أبناءها الستة وزوجها في حادث دير مواس

قامت هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، ظهر اليوم، بزيارة السيدة التي فقدت أبناءها الستة وزوجها في الحادث الشهير بمركز دير مواس بمحافظة المنيا، حيث قدمت واجب العزاء بمنزل عائلتها بقرية هليه التابعة لمركز ببا.

وأكدت وكيلة الوزارة، في تصريحاتها، أن الزيارة تأتي تنفيذاً لتكليفات محافظ بني سويف الذي وجه بسرعة تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للسيدة، لافتة إلى أن المديرية لن تدخر جهداً في مساعدتها وتذليل أي عقبات أمامها، وأن مكتبها مفتوح لها ولجميع المواطنين في أي وقت.

وأشارت إلى أنها اصطحبت ممثلاً عن مؤسسة نهضة بني سويف خلال الزيارة، حيث تم تقديم مبلغ مالي من مؤسسة التكامل الاجتماعي مراعاة لظروفها الإنسانية، بجانب تكليف إدارة ببا الاجتماعية بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتوفير معاش شهري لها.

كما أوضحت أنه، بالتنسيق مع مؤسسة نهضة بني سويف، سيتم توفير الدعم العيني اللازم لها بما يسهم في تحسين أوضاعها المعيشية خلال الفترة المقبلة.