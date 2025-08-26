محافظ بني سويف يُؤكد استعداد الأجهزة التنفيذية لجولة الإعادة "بالنظام الفردي" لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، أن الأجهزة التنفيذية قد أتمت استعداداتها،لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة “بالنظام الفردي” لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 المقرر عقدها يومي (الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس 2025)، في محافظات ( الإسماعيلية ، الغربية ، الأقصر ، الوادي الجديد، بجانب بني سويف)، والتي سبقتها أعمال الاقتراع في الخارج التي بدأت أمس وتختتم اليوم.

وأشار محافظ بني سويف إلى تكليفاته للتنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن والقرى ووكلاء الوزارات ومديري المديريات وشركات المرافق، بمراجعة توافر كافة تجهيزات لجان ومقار الانتخابات من أماكن الانتظار ،وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات، وتوفير كراسي متحركة باللجان للتيسير على ذوي الهمم والمسنين والمرضى،مؤكدا اقتصار دور الجهاز التنفيذي بالمحافظة على جوانبتنظيمية وإدارية لتسهيل أعمال الاقتراع والتصويت دون أدنى توجيه للناخبين أو التأثير في اختياراتهم لمن يمثلونهم في هذا الاستحقاق الدستوري.

جاء ذلك خلال لقائه السكريتر العام اللواء حازم عزت،لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بإجراء جولة الإعادة ، والمقرر انطلاقها غدا الأربعاء وتستمر حتى مساء الخميس ، حيث وجه المحافظ باستمرار المتابعة على مدارالساعة لضمان توافر تلك التسهيلات خلال يومي الإعادة والتواصل الدائم مع قوات التأمين وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها،موجها بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات والتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي الناخبين يزيد عن 2مليون و80 ألف ناخباً وناخبة، موزعين على 371 لجنة فرعية داخل 368 مقراً انتخابي على مستوى المحافظة بواقع (74مقرا انتخابيا ببني سويف "شرقا وغربا"، و29 مقر انتخابي بناصر، و50مقرا انتخابي بسمسطا، و44 مقرا انتخابياً بمركز باهناسيا ، و60 مقرا نتخابياً في ببا، و47 مقراً انتخابياً بالواسطى، و64 مقراً انتخابيا بالفشن