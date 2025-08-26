جامعة بني سويف تشارك فى الملتقي التوعوي لرفع وعى المجتمع الجامعي

تحت رعاية الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، شارك وفد من الجامعة في فعاليات الملتقي التوعوي لرفع وعي المجتمع الجامعي وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يقام تحت رعاية المجلس القومي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وضم الوفد الدكتورة غادة عاطف مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والدكتورة اسراء محمد محسن، والدكتورة نورهان بدر صديق، والدكتورة رحاب ثروت محمد والطالب على عماد الدين على، وذلك تحت إشراف الدكتور ابو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

وشهد الملتقي حضور الدكتورة منى هجرس الامين العام المساعد بالمجلس الاعلى للجامعات، ولفيف من نواب رؤساء الجامعات ومديري وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، والتمثيل الطلابي من كل جامعة، كما تم عرض المداخلات والمقترحات من مديري وحدات مناهضة العنف بالجامعات.

وتناول الملتقى التوعوى الموضوعات الخاصة بدور المجلس في تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة كما تم مناقشة دور المجتمع الجامعي في تحقيق اهداف المشروع القومي لتنميه الاسره بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وفروعه بالمحافظات لرفع الوعى والنهوض بالأسرة المصرية من خلال الارشاد الأسري والتنشئة المتوازنة والتثقيف المالي وريادة الاعمال ودور الجامعة القوى لتأهيل وزيادة الوعى لدى الطلاب والطالبات لانهم أساس الاسرة في المستقبل .