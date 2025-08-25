محافظ بني سويف يُتابع ختام أعمال امتحانات الدور الثاني لطلبة الثانوية العامة

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير أعمال امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسى 2024/2025، التي بدأت السبت الماضي ، حيث يبلغ إجمالي المتقدمين للامتحان 1310 طالباً وطالبة "نظامي/ خدمات/منازل" 195 نظام قديم و 1115 نظام حديث موزعين على 7 لجان على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال إطلاع المحافظ على تقرير المتابعة، الذي تعده وكيل الوزارة أمل الهواري ، وأشارت خلاله إلى متابعتها سير أعمال امتحانات الدور الثاني من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

وأوضحت أن طلاب النظام القديم اختتموا اليوم الامتحانات بمادة الأحياء لشعبة العلوم، وفي مادة الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، وفي مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية ، وقد سبق يوم السبت الماضي اختتام امتحانات نفس الدور لطلاب لطلاب النظام الجديد.

وبحسب التقرير ، تمت متابعة سير الامتحانات من خلال غرفة عمليات المديرية "منذ الصباح الباكر ، للاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة لمقار اللجان وانتظام الطلاب داخلها، وذلك في وجود الدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية وعمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية وأشرف عبد العليم مدير إدارة الأمن وسيد الجبالي مدير إدارة التعليم الثانوي وعادل حمودة مدير إدارة الاحصاء ولبنى عويس مدير شئون الطلبة والامتحانات وممثل مدير الأمن وإدارة التطوير التكنولوجي.

و أشارت وكيل الوزارة إلى أن الامتحانات في يومها الأخير سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، لافتة إلى تكليفاتها لرؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب، معربة عن شكرها وتقديرها لكافة الجهات التنفيذية والأمنية وشركات المرافق على تعاونهم في توفير كافة سبل الدعم والتيسيرات المطلوبة أثناء عقد الامتحانات الدور الثاني ، متمنية النجاح والتوفيق لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.