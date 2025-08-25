قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء إلى 6 قتلى و86 جريحاً
حديقة الحيوان بالجيزة تتجه للعالمية.. تفاصيل خطة التطوير بمشاركة خبراء من أوروبا وأفريقيا| فيديو
بالأسماء والأرقام.. على حسين مهدي يفضح تمويل الإخوان لإعلاميين بالخارج
مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 في حادث بقنا.. صور
خامنئي: واشنطن تسعى لفرض إملاءات مذلة.. وإيران لن تُخضع
7 كبائر حذرنا منها النبي بشدة.. إياك والاقتراب منها
تأهيل المتطوعين لمكافحة المخدرات.. خطوة جديدة لـ"صندوق الإدمان" في البرامج الوقائية
سعر إم جي ZS كسر زيرو 2025.. سوق المستعمل
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025
هيتعب شوية.. طلب عاجل من وزير الرياضة لمجلس الزمالك بشأن أرض أكتوبر
تقرير: المفاوضات لا تُعرقل العمليات العسكرية.. إسرائيل تشترط صفقة شاملة مع حماس
محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يكرم عامل المزلقان ومسعف وسائق أعادا 1.5 مليون جنيه

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها فى التقرير التالي:
 

محافظ بني سويف يُكرّم عامل مزلقان خاطر بحياته لإنقاذ حياة شاب.. ويؤكد: دقيقة من الانتظار قد تحميك وتحمي أسرتك من مأساة
كرم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، طارق محمد عامل مزلقان السادات بمدينة بني سويف، الذي أنقذ شابًا من موت محقق بعدما حاول عبور شريط السكة الحديد أثناء مرور أحد القطارات، في إطار الحرص على تكريم النماذج المشرفة التي تجسد معاني التفاني والإخلاص،

وخلال التكريم، أعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بموقف "طارق"، واصفًا إياه بالبطولي والإنساني، مؤكداً أن هذا التصرف الشجاع يعكس ضميرًا يقظًا وإحساسًا عاليًا بالمسؤولية، ويجب أن يكون قدوة لكل العاملين في مواقع العمل الخدمي والحيوي.

ضمير يقظ.. محافظ بني سويف يكرم مسعف وسائق أعادا 1.5 مليون جنيه لصاحبته
كرم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد،بمكتبه بديوان عام المحافظة، مسعفًا وسائقًا بمرفق الإسعاف بالمحافظة؛ تقديرًا لأمانتهما وتحليهما بالنزاهة بعد أن قاما بإعادة مبلغ مالي ضخم تجاوزت قيمته مليونًا ونصف المليون جنيها" عملات متنوعة" لصاحبته بعد العثور عليه في موقع حادث اصطدام سيارة  أثناء نقل سائقتها المصابة.

حضر التكريم الدكتور هاني همام، مدير مرفق الإسعاف ببني سويف، وعدد من قيادات المرفق، مشيدا بالسائق والمسعف، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس القيم الأخلاقية الرفيعة التي يتميز بها أبناء مصر الشرفاء، مشددًا على أن الأمانة من أهم السمات التي يجب أن تسود بين أفراد المجتمع، سواء كانت الأمانة أموالًا أو مقتنيات أو حتى أمانة في العمل.

محافظ بني سويف يستقبل السكرتير العام المساعد "الجديد" ويوجه بتعزيز الانضباط ودعم التنمية المحلية
استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، اللواء أحمد محمد جمال الدين، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد كسكرتير عام مساعد للمحافظة،  ضمن حركة المحليات الأخيرة التي شملت تعيين ونقل عدد من القيادات لدعم جهود التنمية وتحسين مستوى الأداء التنفيذي بالمحافظات.
 

وخلال اللقاء، رحب المحافظ باللواء أحمد محمد، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب تكثيف العمل الميداني والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة التي تضعها القيادة السياسية على رأس الأولويات.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

