قادة مصر وأمريكا وقطر وتركيا يوقعون على وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء حرب غزة
ترامب: قمة شرم الشيخ يوم عظيم للشرق الأوسط.. والجميع سعيد بإنهاء حرب غزة
بعد مرافقة طائرات حربية للطائرة الرئاسية.. مساعد ترامب يوجه الشكر لمصر
في قمة شرم الشيخ.. الرئيسان السيسي وترامب يوقعان اتفاق إنهاء الحرب في غزة
ترامب عن السيسي: أنا هنا مع صديقي القائد القوي والرئيس والجنرال
حقق السلام.. دونالد ترامب: الرئيس السيسي عظيم ورائع وقوي
جات الملوك| ياسمين عبد العزيز تتغنى بالرئيس السيسي بسبب قمة السلام
أحمد حسام عوض: شباب مصر يثق في قيادة الرئيس السيسي لقاطرة السلام والتنمية
تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر
قبل مواجهة إسرائيل.. جاتوزو: عودة السلام لغزة تبعث الأمل.. وتدريب إيطاليا حلم العمر
أشرف سنجر: إرادة مصر والرئيس السيسي حفزت ترامب لإيجاد مبادرة لإنهاء الحرب في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

كيف أتوب من التقصير في إخراج الزكاة؟.. الأزهر يجيب

أحمد سعيد

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال حول التوبة التي يتوبها المسلم قبل إخراج الزكاة، وهل تكفي لإسقاط الذنب الذي وقع فيه بسبب تأخير الزكاة، موضحة أن باب التوبة مفتوح دائمًا، وأن الله سبحانه وتعالى لا يغلق بابه في وجه أحد من عباده.

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن من قصّر في أداء الزكاة ثم تاب توبة صادقة وأدى ما عليه، فإن ذنبه يُغفر بإذن الله، لأن الذنب يسقط بالتوبة الصادقة، والحق يسقط بأدائه.

شروط التوبة من التقصير في إخراج الزكاة

وأكدت عضو الأزهر العالمي للفتوى أن شرط التوبة هو صدق الندم على التقصير، والعزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى، مع المسارعة إلى أداء ما وجب من الحقوق المالية، مشيرة إلى أن رحمة الله وسعت كل شيء، وأن الله تعالى قال: «قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا».

وبيّنت عضو الأزهر العالمي للفتوى أن المسلم إذا صدق في توبته وأدى ما عليه من حق الزكاة، فله أن يُحسن الظن بربه ويثق في قبول توبته، فالله غفور رحيم يقبل التائبين ويبدّل سيئاتهم حسنات.

هل الذهب الزينة عليه أموال زكاة؟ 

يتساءل كثيرون عن حكم الاحتفاظ بالذهب الزينة وهل الذهب الزينة عليه أموال زكاة؟ حيث يدور جدل كبير حول هذه المسألة الفقهية في السطور التالية نتعرف إجابة دار الإفتاء حول هذا الشأن.

وفي هذا السياق، أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، قائلا: "ذهب الزينة ليس عليه زكاة عن جمهور العلماء".

وتابع أمين الفتوى، خلال تصريحات له: "الذهب زينة ومتاع مهما بلغ ومهما كان قدره فلا زكاة عليه، أما الفلوس ما دام بلغت النصاب فعليها زكاة أول ما يعدى عليها حول كامل".

عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى الأزهر العالمي للفتوى شروط التوبة من التقصير في إخراج الزكاة الزكاة التوبة إخراج الزكاة

