البث الإسرائيلية: منسق شؤون المحتجزين أبلغ العائلات بأن عملية الإفراج عن ذويهم ستبدأ صباح الغد
مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام
عبور أكثر من 400 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح وفقا لاتفاق شرم الشيخ
تبادل إطلاق نار بين أفغانستان وباكستان.. وطالبان تزعم: سيطرنا على مواقع على الحدود
إذاعة جيش الاحتلال: حماس تعمل على تجميع المحتجزين في مكان واحد
ارتفاع جديد في أسعار الدواجن الآن في الأسواق
من الصباحية.. أول ظهور لـ إيناس الدغيدي وزوجها مع إلهام شاهين
بعد دونالد ترامب.. 4 رؤساء يحلمون بالحصول على جائزة نوبل للسلام
نشر مقاطع فيديو خادشة.. كروان إسكندرية يواجه الحبس سنتين طبقا للقانون
قلعة تل الخروبة في سيناء.. كشف أثري فريد يعيد رسم خريطة القوة العسكرية لمصر القديمة
خبير أثري: طريق حورس الحربي انطلق منه جيش مصر القديم نحو العالم
سفارة قطر : سيتم نقل المتوفين في حادث طريق شرم الشيخ إلى الدوحة اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

ما حكم الزكاة في الذهب الذي تتزين به المرأة؟.. دار الإفتاء تجيب

إيمان طلعت

حكم الزكاة في الذهب الذي تتزين به المرأة؟ سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية من سائلة تسأل: أمتلك ذهبًا معي من سبعة عشر عامًا ولا ولا أقوم بارتدائه فهل عليه زكاة؟

حكم الذهب الذي تتزين به المرأة هل عليه زكاة

أجاب الدكتور أحمد العوضي أمين الفتوي بدار الإفتاء قائلاً إذا كان الذهب تم شراءه بغرض الزينة لا زكاة فيه وأشار إلي ذلك بمثال (إذا قامت سيدة بشراء ذهب لكي ترتديه للتزين به في المناسبات مثلا فلا زكاة فيه)

حكم الذهب الموضوع في خزينة البنك هل عليه زكاة؟

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية كالتالي: زوجتي لديها بعض الحلي الذهبية قامت بوضعها في البنك خوفا من سرقتها فهل عليها زكاة؟، وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية أن الذهب إذا قامت المرأة بشراءه لغرض الزينة ولم يتغير هذا الغرض فلا زكاة فيه.

كما أوضح أن في حالة تغيير غرض الشراء أي وضعته في البنك بقصد النماء فيكون بذلك تغير الغرض فيتغير الحكم ويلحق بالمال فيكون عليه زكاة.

هل تجب الزكاة على ذهب المرأة؟

زكاة الذهب المدخر الحلي - ذهب المرأة- الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى في دار الإفتاء المصرية، حيث أكدت أنه لا يجب إخراج زكاة على الحلي إذا كان للتزين فقط، وهو الرأي المختار على ما ذهب إليه بعض الفقهاء.

وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الذهب الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة للمرأة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى، حتى لو بلغ 10 كيلوجرامات.

وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «ما كيفية حساب زكاة الذهب؟»، أن الذهب الذي عليه زكاة أولًا: هو الذهب المُعد للتجارة أو الادخار فإنه تجب فيه الزكاة إذا صار مقداره «85 جرامًا فما فوق ذلك» فيكون على المزكي ربع العشر والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار الذهب أولًا، ثم يضرب مقدار الذهب في سعر الجرام فالنتيجة الحاصلة يخرج منها من كل ألف جنيه 25 جنيهًا، يعني 2.5%.

ثانيًا: من يشتري السبائك الذهبية لادخارها، ثالثًا: أو شراء ذهب كسر للحافظ على قيمة الجنيه، رابعًا: إذا ورث رجل عن أمه ذهبًا، وبلغت قيمته النصاب فيخرج عليه زكاة لأن الرجل شرعا لا يجوز له.

