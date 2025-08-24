قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بني سويف يستقبل السكرتير العام المساعد "الجديد" ويوجه بتعزيز الانضباط ودعم التنمية المحلية

بني سويف : محمد عبدالحليم

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، اللواء أحمد محمد جمال الدين، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد كسكرتير عام مساعد للمحافظة،  ضمن حركة المحليات الأخيرة التي شملت تعيين ونقل عدد من القيادات لدعم جهود التنمية وتحسين مستوى الأداء التنفيذي بالمحافظات.
 

وخلال اللقاء، رحب المحافظ باللواء أحمد محمد، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب تكثيف العمل الميداني والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة التي تضعها القيادة السياسية على رأس الأولويات.

وأشار المحافظ إلى أن منظومة العمل بالمحافظة تعتمد على الانضباط، والالتزام بالتخطيط السليم والمتابعة الميدانية الدقيقة، مشددًا على أهمية تعزيز الانضباط الإداري في الوحدات المحلية والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، فضلًا عن دعم المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، التي أحدثت طفرة حقيقية في تحسين مستوى المعيشة بقرى ومراكز بني سويف.

كما وجه المحافظ السكرتير العام المساعد"الجديد"بضرورة متابعة مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية،والتنسيق بين الوحدات المحلية لتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشروعات التنموية، بجانب الاهتمام بملفات النظافة، والإشغالات، ومواجهة أي مخالفات أو تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

من جانبه، أعرب اللواء أحمد محمد جمال الدين عن شكره وتقديره للسيد المحافظ على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لتنفيذ تلك  التكليفات ضمن فريق العمل التنفيذي تحت قيادة المحافظ، معربا عن سعادته بالعمل تحت قيادته وأنه قد سمع الكثير والكثير عن جهود سيادته التي تتسم بالتنوع وغير التقليدية في كل الملفات، خاصة ملف الارتقاء بمستوى الأداء التنفيذي في المحافظة والملفات التنموية والخدمية المتنوعة.

أضاف السكرتير العام المساعد أنه قد اطلع على جهود المحافظة، حيث شهدت في عهد الدكتور محمد هاني غنيم طفرة كبيرة في عدد من القطاعات الحيوية، فقد نجح سيادته في وضع المحافظة على خريطة الاستثمار، بالإضافة إلى تحقيق تقدم ملموس في الخدمات الصحية والتعليمية والبنية الأساسية، فضلاً عن تبنيه مبادرات نوعية لتشجيع الاستثمار الزراعي والصناعي. ويعد المحافظ نموذجاً في الإدارة الحديثة التي تعتمد على الكفاءة والشفافية والعمل المؤسسي والفكر الاستراتيجي، ما انعكس بشكل واضح في تحسين مؤشرات التنمية بالمحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن اللواء أحمد محمد يتمتع بخبرات تنفيذية وأكاديمية كبيرة؛ حيث شغل العديد من المناصب البارزة في وزارة الداخلية، وعمل في قطاعات الأمن العام، والأمن المركزي، والانضباط والتأديب، وحراسة وتأمين المنشآت الحيوية، كما تولى منصب مدير إدارة الانضباط بوزارة الداخلية قبل أن يشغل منصب رئيس حي الوايلي والظاهر بالقاهرة منذ يناير 2023 وحتى تكليفه بمنصبه الحالي.

ويمتلك السكرتير العام المساعد الجديد تأهيلاً علميًا متميزًا؛ حيث حصل على درجة الدكتوراه في القانون العام من جامعة القاهرة عام 2008 بتقدير امتياز، إلى جانب عدد من الدبلومات المتخصصة في القانون الخاص، والعلوم الجنائية، والإدارة العامة من أكاديمية الشرطة وجامعة القاهرة، كما يدرس منذ أكثر من 15 عامًا القانون الإداري بعدد من الجامعات والمعاهد المتخصصة، بينها كلية الحقوق بجامعة حلوان، والأكاديمية العربية للنقل البحري، ومعاهد الشرطة المختلفة، كما أشرف على مناقشة العديد من رسائل الماجستير والأبحاث العلمية في مجالات القانون العام والإدارة، وله مؤلفات وأبحاث منشورة.
 

